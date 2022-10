Inicia López Obrador y la gobernadora Evelyn Salgado gira de trabajo por Guerrero

Excelsior

CHILAPA DE ÁLVAREZ, GRO.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda, recibió en Chilapa al Presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Guerrero, para evaluar los avances y alcances de los programas para El Bienestar que benefician a más de un millón 300 mil guerrerenses con una inversión anual superior a los 20 mil millones de pesos, siendo uno de los tres estados del país que más apoyos reciben del Gobierno de México.

En su mensaje de bienvenida en el evento realizado en la puerta de la Montaña de Guerrero, la mandataria estatal reconoció el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador al visitar nuevamente La Montaña de Guerrero, para supervisar de manera directa los avances de los programas sociales y en especial el gran proyecto de desarrollo de los caminos artesanales.

Evelyn Salgado, refirió que, prueba del apoyo del presidente López Obrador a Guerrero, es la ampliación de los 17 programas federales para el desarrollo, con una inversión histórica de más de 20 mil millones de pesos, logrando avances tangibles al mejorar las condiciones de vida de las y los guerrerenses, con prioridad a quienes más lo necesitan, duplicando los beneficiarios y haciendo universal el programa de pensión a personas con discapacidad en Guerrero.

Evelyn Salgado, destacó la puesta en marcha del Hospital General de Chilapa que beneficia a casi 300 mil habitantes, con una inversión de casi 20 millones de pesos para equipamiento e infraestructura, así como más apoyos en materia de educación, infraestructura, desarrollo y apoyos sociales que transforman vidas y mejoran los indicadores generando bienestar, garantizando derechos, atendiendo necesidades y rezagos históricos con justicia social.

Queremos darle las gracias señor presidente por no darle la espalda jamás a las y los guerrerenses con una política de amor y solidaridad con el pueblo de Guerrero. Todos podemos ver que hoy los programas sociales son una realidad para nuestros pueblos y comunidades de la Montaña. No me canso de decirlo, es el mejor Presidente que ha tenido México”, expresó en su mensaje Evelyn Salgado.