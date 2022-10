López Obrador descarta recesión en EU; “América del Norte es la región más blindada”

EXCELSIOR

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no se espera que en México haya una devaluación del peso como lo adelantó el jueves la firma calificadora Moody’s.

En rueda de prensa dijo que si bien la cotización del peso frente al dólar tiene fluctuaciones, éstas no son considerables.

“No se si fue Moody’s… dice así, que va a haber una devaluación de 20 por ciento para fin de este año o el 23 o hasta el 24. No, no, no. No va a suceder así”, dijo.

“Está bien la economía, está creciendo nuestra economía y hay que esperar el crecimiento del sector primario”, puntualizó López Obrador.

El titular del Ejecutivo desestimó también la posibilidad de que en México y en general en América del Norte haya una recesión económica como adelantan especialistas en finanzas.

Dijo que la economía es estable y que fue un acierto no contratar nueva deuda adicional durante la pandemia, pues eso permite que los recursos disponibles no se destinen al pago de intereses.

“Nosotros pensamos que no habrá recesión. Hay indicadores que nos señalan que en el mediano, largo plazo, se va a incrementar la inversión en América del Norte, en México, en Estados Unidos y se va a crecer más y no vamos a tener problema.

“Yo creo que de las regiones dle mundo, la de América del Norte es la que está más blindada, protegida”, insistió el presidente.

Consideró que los mercados de Asia y Europa serán más afectados por la crisis desatada por la pandemia y por la guerra entre Rusia y Estados Unidos.