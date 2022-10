Malpica, el músico y productor colombiano que se abre campo en Estados Unidos

Staff/RG

La sustancia de Malpica viaja entre la herencia de ritmos tradicionales y la música contemporánea, sus melodías están llenas de influencias, haciendo un recorrido sonoro por los ritmos latinos, la música pop y la música romántica.

Pablo Quintero ha trabajado en producciones musicales para artistas como Carlos Vives, Sin Ánimo de Lucro, Gusi, Llane, Lucas Arnau, Arévalo y Juanse Laverde, entre otros.

Conoce el universo musical de Malpica https://linktr.ee/malpicamusic

Malpica es el proyecto artístico del colombiano Pablo Quintero, un músico y productor que a muy corta edad descubrió su talento innato para tocar instrumentos y replicar melodías de canciones que escuchaba con su familia. Su personalidad es extrovertida y espontánea, llevando siempre un mensaje de conciencia y gratitud por el planeta a través de conciertos y creaciones. Encuentra en el diario vivir y en experiencias personales la inspiración para componer, anhelando tener un proyecto que trascienda y que no sea efímero.

“La intención de mi propuesta busca no encajar en un solo género sino estar abierto a todas las posibilidades sonoras. Como músico siempre fui influenciado por la música tradicional latinoamericana y la música contemporánea hecha en Norte América y Europa. Esto me ha permitido tener más versatilidad y estar en constante aprendizaje”, cuenta Pablo.

A lo largo de los años, Malpica ha hecho parte de varios proyectos musicales como Quinta 26, Afrofrecuency, Los Jitters y La Matilda. Como solista empezó a componer canciones durante la pandemia, contando sus experiencias como ser humano y las relaciones con las personas. Al mudarse al norte de California, uno de los estados más importantes en la industria de la música, despierta su creatividad y empieza a tocar en viñedos y fiestas privadas conectando genuinamente con su público. Actualmente, se encuentra produciendo su primer disco como solista de la mano del actual nominado al Latin Grammy Juan Sebastián Valencia ‘One Sebastián’. Será un álbum de diez canciones en inglés y español con el fin de mostrar su versatilidad y espontaneidad.

“Me gusta contar anécdotas de la cotidianidad y llevar un mensaje de conciencia de cómo aprender de la vida misma. Amo tener buenas y malas experiencias porque al final son vivencias que me inspiran y enriquecen mi proyecto. Me encantaría que la gente tome conciencia de lo bello que es hacer parte de este hermoso planeta, pero sobre todo que sean agradecidos por lo que la tierra nos ofrece”, agrega quintero.

Como productor

Pablo Quintero inició su carrera como productor en Ecuador buscando proyectos que, más allá de un valor monetario, tuvieran talento y creatividad para satisfacerlo y ponerlo a prueba. Siempre asume una perspectiva de oyente o fan, tratando de alejarse lo más posible de su perspectiva de músico y productor profesional con el fin de ser objetivo y no involucrar su ego. Su personalidad extrovertida lo lleva siempre a conectar con los artistas que trabaja, de tal manera que nazca una buena energía en el ambiente inspiracional.

Considera que su sensibilidad al momento de producir, le permite crear segmentos, cortes, arreglos, armonías, melodías arriesgadas e innovadoras en las canciones.

“Mi carrera como productor empezó en 2012 cuando grabé el disco debut de mi actual banda La Matilda, en 2014 Sophya Ramírez me contactó para trabajar en el EP ‘Canto a tierra’ y en 2015 nuevamente con La Matilda lanzamos ‘Creo en mi gente’. También participé como músico y coproductor del disco ‘Nostrabamus’ de la agrupación Los Jitters lanzado en 2020 y en 2021 con La Matilda volvimos a lanzar el álbum ‘Aquí en mi pueblo’ en donde estuve como coproductor, compositor y músico”, agrega el artista.

Recientemente, Malpica hizo parte de ‘Masters en parranda’, disco que recopila canciones colombianas de la primera década del 2000 interpretadas por Carlos Vives en compañía de artistas y proyectos como Sin Ánimo de Lucro, Gusi, Llane, Alejandro González, Lalo Ebratt, Jerau, Nacho, Lucas Arnau, Emilia, Yera, Tuti, entre otros.

“Desde que tengo uso de razón he escuchado la música de Carlos Vives. Es un artista en todo el sentido de la palabra. Juan Sebastián Valencia me llamó para participar como guitarrista en la canción ‘El Parrandero Remake’, nominada a Latin Grammy, y gracias a que hice parte de la generación que bailó el tropipop, se me facilitó grabar la canción. ‘Masters en parranda’ se grabó remotamente desde

California y participé en 3 de las 5 canciones del EP: ‘El parrandero’, ‘Te doy mi vida’ y ‘Conquista'”, enfatiza Malpica.

Gracias a su alianza con One Sebastian (Productor de Masters en Parranda), Malpica ha tenido la oportunidad de grabar y co producir talentos colombianos como JBot & Tuti, NOE, Carlos Vindel, Juanse Laverde, Sin Ánimo de Lucro y Arévalo, este último con ‘Backstage Sessions’, un disco de 9 temas basado en adaptaciones acústicas ‘unplugged’ de canciones de Arévalo.

“Mi reto personal es seguir aprendiendo y creciendo a diario haciendo música con pasión y desde el corazón. Sueño con ganarme un premio Grammy como compositor, productor o músico y quisiera que cuando las futuras generaciones escuchen Malpica piensen y sientan la misma admiración y respeto que yo tuve con los artistas que me han influenciado. Tengo el sueño de poder lograr generar conciencia en las personas a través de la música que compongo y produzco. Como productor quisiera que artistas con talento me busquen porque mi sensibilidad me permite conectar con su música en otro nivel”, concluye Malpica.

