Diana Reyes comparte escenario con invitada de lujo

Erika Rojo fue la invitada de lujo de Diana Reyes en su presentación en Los Ángeles California.

Las carreras de Diana Reyes y Erika Rojo tienen en común el género regional, el cordial recibimiento por parte del público y sobre todo su amor por la música y demostrar que las mujeres tienen lo necesario para ocupar grandes sitios en todos los elencos musicales;

todo lo anterior lo manifestaron a través de música el pasado fin de semana, cuando “La reina del pasito duranguense” se presentó en California y compartió parte de su show con Erika Rojo.

Es un hecho que las mujeres dominan y abren caminos propios para otras féminas e incluso para los hombres, pero es algo que al día de hoy en toda industria se vive y se puede palpar, siendo el mercado musical en el que esto se aprecia con mayor enfoque, pues es precisamente gracias a los reflectores que todo hecho solidario se puede maximizar y llevar a dar un excelente ejemplo a través de la experiencia propia; todo lo anterior lo conocen las Mujeres del Regional, quienes impulsadas por la dirección de Diana Reyes se han sabido organizar para apoyar, impulsar, promocionar y recomendar sus propuestas lejos de envidias y recelos; la mejor prueba de la unión de las mujeres fue la invitación que Erika Rojo recibió por parte de Diana para asistir a su presentación en Los Ángeles y cantar con ella un par de melodías, lo que llevó a los presentes a disfrutar de un show musical reforzado, pues con un solo boleto disfrutaron de ver sobre un mismo escenario a “la reina del pasito duranguense” y a “la nueva sensación del regional mexicano”, ya que aunque Diana cuenta con una decena de hits, Erika no se queda atrás, siendo “Mi hermosa melodía” el éxito con el que este año logró echarse al bolsillo a una enorme cantidad de seguidores de México y Estados Unidos que se identificaron con su interpretación romántica, ya que aunque en la banda suelen realizarse más producciones de tipo dolor y despecho, también cantarle al amor es bien visto, como prueba los altos números de reproducción que la interpretación de Rojo logró en plataformas digitales, en la opinión del público y en las críticas tan favorables por parte de la prensa especializada en el género regional mexicano.

“En el grupo siempre compartimos dónde y cuándo nos vamos a presentar y preguntó quién anda cerca de donde me voy a presentar, y coincidimos. Diana siempre ha apoyado a las Mujeres del Regional y me mandó la lista de las canciones que ella tenía pensadas para

su presentación. Ese día me pregunto cuál te sabes morrita? Y yo bien emocionada, es de las personas más humildes que he conocido, ella y su esposo Jorge “manager”, me recibieron excelente”, comentó Erika Rojo en relación a cómo se dio la invitación para acompañar a Diana Reyes en su presentación de California.

Erika Rojo es una de las intérpretes estadounidenses que más ha logrado la consolidación tan soñada por todos los artistas, pues con la publicación de su sencillo “Mi hermosa melodía” la cantautora de raíces mexicanas apuntaló su carrera hasta lo más alto, logrando convertirse en una de las voces más populares dentro de la música ranchera y de banda, recibiendo no solo distinciones por su voz y talento, sino también invitaciones a las más importantes fiestas latinas, engalanar las alfombras rojas y photocalls de las más exclusivas marcas y empresas del jet set latino y anglosajón de Estados Unidos.

El público presente esa noche disfrutó de la química tan especial que se dio en el escenario al ver a dos grandes de la música, dos estrellas que brillan con fuerza en el firmamento grupero y esa unión fue una experiencia mágica casi “religiosa” para los presentes que no dejaban de pedir que siguieran cantando juntas, ante lo que la intérprete de “El sol no regresa” le cedió el escenario para que Erika cantará una canción completa ella sola.

“Aparte del apoyo que Diana le brinda a todas las mujeres del regional, siento una conexión muy bonita con ella. En uno de los momentos más difíciles de mi vida, cuando falleció mi madre ella siempre estuvo al tanto de mi. Siempre se comunicaba conmigo, durante ese proceso y a unos meses su papá, al igual que mi madre falleció de este virus y entendí profundamente su dolor”, matiza Erika Rojo sobre el porqué hay tanta cercanía sentimental y emocional con Diana Reyes.

Si la música acerca a las personas, la unión de talentos, de voces y de personalidades tan únicas como las de estas dos grandes reinas del movimiento regional nos da una fuerte evidencia de que cuando los seres humanos se unen no hay barreras que los puedan frenar.

Ver a Erika Rojo junto a Diana Reyes fue sin lugar a dudas una de las noches más memorables de toda la comunidad latina radicada en California y sienta un precedente no visto antes, pues si Diana y Erika son colegas y hermanas en la música, son también la voz y el rostro de muchas mujeres que se sienten representadas al escucharlas cantándoles al amor, al dolor y al orgullo de salir adelante gracias a su amor propio y sólida autoestima.

MÁS SOBRE ERIKA ROJO

Su propuesta musical gana adeptos día a día y esa es la razón por la que el nombre de Erika Rojo se graba con oro en la historia de la música regional mexicana, donde se ha probado en los estilos más clásicos de este movimiento, volviéndose una de las exponentes más importantes en la actualidad.

Este año 2022 con el lanzamiento de “Mi hermosa melodía” logró ocupar importantes espacios en la prensa mexicana al lado de otras grandes figuras del regional como Lupillo Rivera, Tigres Del Norte entre muchos otros, además de aparecer en medios especializados en música grupera como la página oficial de Blanca Martínez y el blog Solo Gruperas.

A principios del año realizó una colaboración junto al cantante William Garza en el tema “Me sobrabas tú”, realizando un videoclip con el que además buscaban crear conciencia en las personas sobre la violencia doméstica.