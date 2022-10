Marcos Montero platica de su personaje Misael Valdés en “Vencer la Ausencia”

El reconocido actor también compuso la canción homónima de la historia, misma que interpreta su hermana Daniela Montero.

Por Mino D’Blanc

El reconocido actor Marcos Montero da vida a Misael Valdés, personaje antagónico en la telenovela “Vencer la Ausencia”, producción de la experimentada Rosy Ocampo y que se transmite por “las estrellas” de lunes a viernes a las 20:30 horas por “las estrellas”.

Platicamos con él gracias a las finas atenciones de la licenciada Denise Cabrera.

MD’B: Resultaste una perita en dulce, tomando en cuenta que eres multifacético dentro del espectáculo.

MM: (ríe) Pues mira la verdad yo lo que hago es trabajar con tomo mi cariño y profesionalismo para expresarle al mundo, a mi querido público todo lo que traigo en la mente, en el corazón, darles a través de mi arte todo esto y espero que les guste. Habrá a quienes les guste, habrá a quienes no, pero siempre agradecido de que se tomen el tiempo de ver mi trabajo como actor o escuchar mis canciones.

MD’B: ¿Qué es el público para ti?

MM: La verdad son las personas que nos regalan su tiempo, nos acompañan, por ejemplo en la telenovela donde estoy actualmente, donde me pueden ver trabajando interpretando a Misael Valdés. Todas las personas que se sientan a verla noche a noche y nos ayudan a estar en los primeros lugares del rating de la televisión abierta, o aquellas personas que prenden la radio y escuchan mi canción o que entran a ver el video que acabo de lanzar en YouTube. A todas esas personas siempre les agradezco muchísimo y a ellos los considero mi público.

MD’B: ¿Qué le aprendes a este personaje?

MM: Realmente para mí ha sido un honor trabajar con la señora Rosy Ocampo en este proyecto de “Vencer la Ausencia”. Me siento bendecido y honrado de poder pertenecer a su gran equipo de trabajo, un gran elenco, una gran historia, pero al mismo tiempo con mucho compromiso al tener que interpretar a este villano, a Misael Valdés que es el encargado de representar al machismo en la historia. Respondiendo a la pregunta, si algo puedo decir de Marcos Montero, si algo puedo decir de mí, es que soy un caballero y estoy en contra de todas esas actitudes machistas que se representan en esta historia. Misael Valdés es el encargado de representar al machismo de una forma directa, pero también hay actitudes y enfoques machistas indirectos, como sucede con el suegro de Misael que de pronto lo apoya sin darse cuenta que está apoyando al machismo. Entonces retrata que el machismo desgraciadamente sigue muy presente en nuestras sociedades y es algo que no debemos permitir, es algo que tenemos que identificar y es algo que se tiene que cambiar. Soy un caballero; desde chico mis padres me enseñaron a respetar a la mujer, a darle su lugar, independientemente de cómo se vea, cuántos años tenga o a qué se dedique. Para mí la mujer es el ser vivo más extraordinario.

MD’B: ¿Cuáles son las fortalezas de Misael Valdés?

MM: Misael es un apasionado de todo a lo que le pone atención, en este caso la música, por ejemplo. Él jura que es el cantante de cumbia que está esperando el mundo y tiene mucho que cantar y tiene mucho que contarles a través de sus canciones. Por otro lado, creo que esa misma pasión lo hace equivocarse mucho porque luego se desboca, no piensa las cosas antes de hacerlas y eso lo lleva a que las consecuencias de sus actos luego no sean las que él espera. Ama a su mujer, ama a su mujer, pero está desesperado por retener a la familia que desgraciadamente perdió por la ausencia y por todas las actitudes que ha tenido. Entonces para mí ha sido un loco el poder interpretar a un personaje tan complejo. El público lo ha visto con cierto tipo de actitudes, pero Misael está desesperado por recuperar a su mujer y a su hijo que los ama y a la familia con la que convive. Esa es una de las características de Misael, que quiere mucho, confía en las cosas en las que él cree que están bien y que hace, confía muchísimo en él, tiene este exceso de seguridad y de inseguridad combinadas al mismo tiempo. Tiene por ahí el sueño de tener dinero; desde un inicio lo decía en los capítulos “ojalá yo tuviera mucho dinero para hacer lo que me gusta que es la pasión hacia la música”.

MD’B: ¿Te gusta la cumbia o la hiciste por el personaje que haces?

MM: Para enriquecer la propuesta de mis personajes últimamente he estado componiendo canciones y aproveché a Misael que es un cantante de cumbia para acercarme al género. Por supuesto que identifico el género y he escuchado muchas canciones, pero no estaba tan familiarizado ni tenía un acercamiento tan fuerte en general, entonces para enriquecer la propuesta de mi personaje decidí componer una canción junto con mi papá que es Marcos Montero Rivera y con un gran amigo que es Juan Manuel Migues. Le presentamos esta canción a la productora Rosy Campo y a mi director general Benjamín Can, quien es también uno de nuestros directores de escena y les encantó la canción. Detectamos que la mayor parte de los temas musicales de la saga “Vencer” han sido interpretados por mujeres y por eso tomamos la decisión que la cantara mi hermana quien es una gran actriz, una gran cantante, ha formado parte de la saga “Vencer” y cuando hicimos la propuesta con la versión de mi hermana les encantó y entonces me dijeron que la iban a utilizar para que formara parte de los temas musicales de “Vencer la Ausencia”, entonces ha sido un honor y una bendición el poder completar esto también. Esta canción la va a cantar Misael también en los capítulos de la recta final de la telenovela. Entonces espero que les guste y que les llegue todo lo que traemos en la mente y en el corazón.

MD’B: ¿En qué lugar la cantará Misael?

MM: Van a ver a Misael intentando conseguir su sueño de cantar y de ver cómo le afecta el estar ahí cantando y tratando de conseguir su sueño. No quiero adelantar mucho para que el querido público nos acompañe a descubrir cómo es que Misael va a cantar esta canción.

MD’B: ¿Cuál es tu género favorito en la música?

MM: Wow, qué pregunta tan complicada. Lo que he descubierto es que en distintos géneros hay muchas canciones que gustan. Soy un apasionado del rock, del pop, la música del regional mexicano, el mariachi, la salsa, ahora la cumbia; para poder componer esta canción tuvimos un acercamiento muy fuerte hacia muchos intérpretes del género y realmente soy fan de las composiciones que le llegan a uno al alma. La música romántica me gusta; realmente me gusta de todo, no me gustaría cerrarme y decirte que me gusta un género en específico, pero sí la música ha sido y es y será gran parte de mi vida. Yo soy un tipo que se mueve por música.

MD’B: ¿Quién es tu compositor favorito?

MM: En México tenemos grandes compositores. Juan Gabriel, Armando Manzanero, tenemos muchísimo talento mexicano, entonces no me atrevería de igual forma a cerrarme a decir que alguien es de mis compositores favoritos, pero admiro a muchos compositores mexicanos y espero que lo que yo estoy componiendo le guste a mi querido público o les mueva algo, lo que sea; que los ponga a bailar al menos esta última cumbia.

MD’B: ¿Cuál ha sido tu principal influencia como compositor?

MM: Es que hay de todo, pero yo creo que las composiciones del maestro Armando Manzanero, lo admiro muchísimo; de Juan Gabriel también. Es que hay muchísimos, pero realmente yo creo que ellos.

MD’B: Aparte de “Vencer la Ausencia”, ¿qué más viene en tu vida?

MM: Este personaje de Misael Valdés en “Vencer la Ausencia” gracias a Dios ha tenido muy buena aceptación y reconocimiento ante algunos productores que me han buscado para ofrecerme algunos proyectos de telenovelas que vienen más adelante, para una serie también tengo una invitación, para regresar al teatro con la obra “Maduras, solteras y desesperadas” en la que ya estuve hace algunos años y a la que los productores me llamaron para ver si reponemos una temporada juntos.

MD’B: La produce la talentosa y experimentada Rebeca Moreno.

MM: Es correcto. De hecho ya llevo algunas obras de teatro con ella; hice “Amoratados”, “Muerte de cuna”, “Doce princesas en pugna” y “Maduras, solteras y desesperadas”. Entonces vamos a ver si se concreta esta temporada que me dijeron que la querían hacer a finales de año, aún no está confirmada pero ya está planteada la idea.

MD’B: ¿Qué viene para ti en relación a la música?

MM: Estoy trabajando en algunas canciones y espero que pronto a través de mis redes sociales les pueda compartir más información cuando estén listas.

MD’B: ¿Sacarías algún disco, algún EP?

MM: Pienso que las plataformas musicales nos dan la oportunidad de ir sacando tema por tema y aprovechar que ahora todo es digital. Entonces estamos trabajando y explorando distintos géneros; habrá algunas canciones que cante yo, otras que cante mi hermana, habrá algunas sorpresas por ahí. También me estrené como director y productor del video oficial de esta canción de “Vencer la Ausencia” y que pueden encontrar en YouTube y en el que tuve participación especial como actor. Voy a producir más música y voy a producir más videos también. En eso estoy trabajando.

MD’B: ¿Cómo concebiste la idea del video?

MM: El video tiene que ver con la canción por supuesto, que se llama precisamente “Vencer la Ausencia”. El personaje fue interpretado por la actriz Sachi Tamashiro que trabajamos juntos en una telenovela que se llamó “Quererlo todo” y que fue producción del señor Nacho Sada. El video es un plano secuencia, la cámara nunca tiene cortes. Mi hermana va cantando y contando la historia de una mujer que se queda sola, el personaje que interpreto yo se va, deja sola a esta mujer y cómo tiene que salir ella adelante, tiene que vencer la ausencia. El video así se me ocurrió. Lo que yo platicaba con todas las personas que participaron es que todos tenemos que salir adelante independientemente de lo que nos vaya sucediendo, de los retos que nos vaya poniendo la vida, de los obstáculos que vayamos enfrentando; hay que aceptarlos, buscar ayuda profesional o salir solos adelante y seguir con la vida y aprovechar el regalo que nos regala Dios y la vida que es tener la oportunidad de despertar un día más. En eso me inspiré; me encantó el trabajo de Sachi Tamashiro, de mi hermana, de todos los que participamos ahí, de verdad que lo disfruté mucho.

MD’B: ¿Algo más que quieras comentar?

MM: Invitar a todos que nos acompañen a la recta final de “Vencer la Ausencia”, estamos en las últimas semanas; el gran final es el viernes 4 de noviembre. También quiero invitarlos a que escuchen mi última canción que he lanzado que se llama “Vencer la Ausencia” que la encuentran en todas las plataformas musicales y el video oficial en YouTube y que es interpretada por mi hermana Daniela Montero.