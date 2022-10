Estudiante BUAP, entre los ocho seleccionados para representar a México en el Barco Mundial de la Juventud, un programa del gobierno japonés

Karen Vásquez Jarquín, de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, forma parte del grupo de poco más de 100 jóvenes de 11 países que acudirán a Japón

RDS/STAFF

Cada año, un sui géneris navío zarpa de Japón: el Barco Nippon Maru, llevando consigo jóvenes de 11 países, quienes han sido seleccionados para representarlos en el ámbito de la cultura, así como en foros de reflexión y discusión de problemáticas sociales, políticas y ambientales, a través de un programa del gobierno nipón, para fomentar lazos de amistad y cooperación internacional.

Este año, la estudiante de la BUAP, Karen Vásquez Jarquín, es una de ocho mexicanos que representarán al país en esa aventura internacional, junto con jóvenes de la UNAM, el IPN, la Universidad de Guadalajara y el Tecnológico de Monterrey.

A punto de egresar de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la BUAP, Karen es la única estudiante seleccionada de Puebla para participar en el Barco Mundial de la Juventud, un programa organizado por el gobierno de Japón, en colaboración con la Universidad de las Naciones Unidas, el cual reunirá este año a jóvenes de Canadá, México, Perú, Brasil, Sudáfrica, Australia, Polonia, Suecia, Baréin, Omán y Japón.

“Me siento muy emocionada; cuando supe la noticia, al principio no me la creía. ¿Por qué me escogieron?, me preguntaba. Ahora estoy muy contenta porque es una gran oportunidad para representar a México, a mi natal Oaxaca y a mi universidad, la BUAP, que me ha dado la oportunidad de formarme con internacionalistas, becas académicas y de investigación, mis maestros, y forjar grandes amistades”, expresó.

Estar en el grupo de poco más de 100 jóvenes de 11 países que participarán en el Barco Mundial de la Juventud, programa creado en 1988 y dirigido a jóvenes de 18 a 30 años, no fue fácil para Karen, quien tuvo que pasar cuatro etapas, de acuerdo con la convocatoria.