El sueño de ir al espacio se está volviendo más realista, para más personas

Maruška Strah* es la directora de la Asociación de la Semana Mundial del Espacio, quien coordina las miles de actividades que cada año se planifican para la Semana Mundial del Espacio.

En una entrevista con ONU Noticias, nos dijo que hay un interés creciente en la exploración espacial, a medida que más y más personas se dan cuenta de lo importante que es la tecnología espacial para lograr un futuro más sostenible aquí en la Tierra.

El tema de la Semana Mundial del Espacio del presente año, que este lunes toca a su fin, es “Espacio y sostenibilidad”.

La Semana de la ONU es el evento espacial anual más grande del mundo y este año se ha centrado centrado en explicar cómo las tecnologías desarrolladas para enviar objetos y personas al espacio están teniendo un beneficio directo sobre el terreno.

¿Hay interés por el espacio?

Maruška Strah: Cuando me uní hace cuatro años a la Semana Mundial del Espacio, contábamos con alrededor de 4000 eventos en 86 países. El año pasado registramos 6418 eventos en 96 países, por lo tanto, realmente está creciendo (el interés).

Más naciones se están involucrando y más personas están preocupadas por el espacio, por lo que está sucediendo en el sector y también por cómo el espacio puede beneficiar a la humanidad.

Creo que hay varias razones para esto. Una es que estamos viendo muchas noticias positivas en los medios, en lo que respecta a la exploración espacial, y ese sueño de ir al espacio se está volviendo más realista, para más personas.

También, ahora nosotros entendemos que todos tienen un lugar en el sector espacial, que no solo es para y por astronautas, ingenieros o científicos. ¡Soy una persona política y no sabía que existían los abogados espaciales hasta que elegí mi maestría!

Habrá oportunidades para varios tipos de personas, si queremos tener presencia en otro planeta. Necesitamos artistas, música, pinturas, libros. Realmente hay una oportunidad para explorar, y hemos visto un número creciente de eventos relacionados con exhibiciones o concursos de arte.

El tema de la Semana Mundial del Espacio este año es espacio y sostenibilidad…

Maruška Strah: Esto es algo muy importante, porque demuestra nuestros valores, como asociación comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. (Ha habido) muchos eventos realmente interesantes, que (han visto) cómo podemos usar tecnologías y aplicaciones relacionadas con el espacio en beneficio de la vida en la Tierra, y cómo podemos proteger el espacio como recurso.

Por ejemplo, la vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris, ha anunciado una nueva unión de empresas espaciales que se centrará en aumentar la capacidad de la industria espacial para satisfacer la demanda de trabajo técnico cualificado para la fuerza laboral en el sector espacial.

Entre las actividades previstas durante la semana, varias agencias espaciales, incluida Azer Cosmos en Azerbaiyán, la agencia espacial de Pakistán y la Agencia Espacial Europea, habían planeado diferentes eventos durante la semana, y Airbus había previsto enviar a sus empleados a hablar con los estudiantes en las escuelas, mostrándoles lo que hacen, para inspirar a los jóvenes.

¿Qué le apasiona del espacio?

Maruška Strah: Es el único sector que he encontrado que involucra a todos. No creo que podamos ir al espacio y llevarnos los problemas que tenemos aquí. Creo que tenemos que superarlos; los conflictos deberán ser resueltos.

Si alguna vez viajo al espacio, no quiero simplemente sentarme en un cohete y terminar en otro planeta. Me gustaría llevar poetas conmigo. Quiero ver a los artistas crear arte asombroso basado en lo que vemos. Es algo que despierta la imaginación. Y con eso, habrá progreso.

También supone progreso aquí en la Tierra, y esta fue una de las razones principales por las que seleccionamos el tema espacio y la sustentabilidad como el tema de este año, porque las tecnologías y aplicaciones espaciales benefician directamente a la humanidad.

De las 169 metas dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 65 se benefician directamente de las tecnologías espaciales, sin contar las telecomunicaciones. No creo que podamos sobrevivir sin tecnologías espaciales nunca más, y veo belleza en eso.

¿Crees que podrías ir al espacio?

Maruška Strah Me gusta este planeta y realmente disfruto mi vida en la Tierra. Por ahora, no tengo necesidad de irme, y me gustaría mejorar mi entorno.