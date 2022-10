PRI pide investigar hackeo a la Sedena

Staff/RG

Entrevista al Coordinador del Grupo Parlamentario por el Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, con representantes de medios de comunicación, el martes 4 de octubre de 2022.

PREGUNTA.- ¿… de espionaje que hay?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Primero, quiero comentarles que acabamos de inaugurar esta exposición que trajo nuestro amigo el diputado Reynel Rodríguez, y en ella también hicimos un exhorto a los diputados de todos los partidos para que modifiquemos el Presupuesto de Egresos, el proyecto que nos enviaron, y destinemos más recursos a cultura y más recursos a turismo, porque si bien hay una bolsa de turismo que parece grande, toda está destinada a los temas del Tren Maya.

Y en el caso de cultura, se acabaron los fondos concurrentes y esto tiene como consecuencia, que están bajando los festivales regionales, estatales, municipales, que están bajando los certámenes, que están bajando los programas de cultura que se preparaban entre estado, federación y municipios.

Entonces esta exposición nos ha servido también para hacer ese exhorto, y bueno, para conocer Tierra Caliente, un lugar que no solamente hay noticias de violencia, también noticias de cultura.

PREGUNTA.- La evidencia de espionaje por parte de la SEDENA en esta administración ¿qué opinión tendría?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Bueno, primero, insistimos en lo del viernes, viernes que nos enteramos, es importante una investigación sobre quién realizó el hackeo, porque no solamente puede haber información de contratos que pudiera ser pública, hay información sensible sobre la seguridad nacional.

Es de presumirse que se llevaron información sobre grupos delictivos, sobre objetivos delictivos y sobre la seguridad de nuestro país. Entonces se tiene que hacer una investigación.

Segundo, es importante dedicar recursos para la protección de nuestra información, me refiero a la información sensible.

Tercero, todo este tipo de cosas que vienen pareciendo pues deben y merecen ser investigadas para ver la certeza, o sea, si es cierto eso, y segundo, cuáles fueron los motivos para llevarlo a cabo.

Porque tampoco podemos dar por cierto algo que se está difundiendo y que no tiene una fuente de personas que lo hayan, y hayan dicho cómo lo han obtenido.

PREGUNTA.- Parece que el presidente por eso mismo no ha presentado ninguna denuncia o el Ejecutivo Federal para que se investigue, la FGR, esta filtración de los …

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Nosotros vamos a poner un punto de acuerdo, solicitando la investigación para la protección del Estado mexicano.

Esto no quiere decir la parte de comunicación que hacen los reporteros, eso es otra historia, no.

Me refiero a quién puede acceder a los sistemas de este país, pues no solamente está ahí, también va información personal, pueden ir expedientes médicos, en fin, que son de las personas y que no pueden estar circulando.

¿Y qué nos preocupa? que esto suceda también en otras instituciones, el Banco de México por ejemplo, el SAT, la Secretaría de Hacienda, y que se utilice para afectar a nuestro país y para afectar a los mexicanos.

PREGUNTA.- Y siendo la SEDENA, o sea, que si ya se le otorgaron estas labores de inteligencia y que además implica temas ya de seguridad nacional ¿no es el mayor golpe que se ha dado como a la institución por parte de esta cuestión de seguridad e informática y además que está golpeando también a la institución en temas como esta cuestión de los abusos contra militares … nombres, de muchas cosas que no debieron haber estado en público?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Primero, insisto, en la investigación de quién hackeo.

Segundo, esto no es algo que se haya hecho solamente en México, está pasando en muchas partes del mundo, y eso también es una preocupación.

Y tercero, en caso de ser ciertas estas cosas que se están filtrando o se están poniendo en los medios, pues se tiene que indagar, y ver desde la perspectiva general y solo las particularidades, porque al final del día no sabemos si se agotaron expedientes administrativos, en fin, no sabemos qué haya sucedido.

PREGUNTA.- ¿Entonces sí puede el presidente decir simplemente que no va a haber investigación ni sanciones por estos hechos, o de oficio alguna instancia debe investigar?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Nosotros lo exhortamos para que se haga una investigación y esperemos que se haga la investigación. Nosotros pondremos un punto de acuerdo para que se indague cómo se penetró el sistema de seguridad de este país. Le digo, no solamente por el tema éste, por muchos otros que hay.

PREGUNTA.- En el tema de la minuta que eventualmente envíe el Senado sobre la ampliación de la participación del Ejército en las calles, el PRI también se va a allanar al dictamen que regrese la colegisladora.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Primero, esperemos que se vote, y nosotros exhortamos a que se haga a favor, porque el país está en un momento muy violento.

Les pido que vean el video que subió el señor gobernador de Jalisco, en el cual manifiesta que si no ha sido por el Ejército Mexicano, lo dice textual, hubiera pasado a mayores los incidentes que sucedieron en Zapopan, y obviamente lamentamos la pérdida de vidas humanas, pero él mismo lo dice.

Yo exhorto entonces a los diputados, senadores de MC, que sean congruentes con lo que dice su gobernador, porque parecerían dos discursos. Entonces eso es importante que se vea ese video.

Y porque, además, en marzo, que faltan 15 meses del 2024, esa intervención que se dio ahí ya no podría ser.

Nosotros no estamos militarizando ni haciendo otra cosa más que una extensión, ni quiere decir tampoco que esa la solución para la seguridad de este país.

La solución pasa por muchos otros lugares, entre otros, porque los que gobernadores se hagan responsables también y que no estemos echándonos la bola unos a otros.

PREGUNTA.- Se mantiene la misma postura del PRI, hay división entre los senadores.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Yo exhorto a los senadores del PRI a que voten a favor.

PREGUNTA.- Bueno, ¿pero ustedes se van allanar al dictamen en caso de que llegue …?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No. Primero veamos. Yo no puedo hablar así en ese término de allanar, esperemos cómo llegue y qué cambiaron. Pero insistiremos en la extensión.

PREGUNTA.- ¿Ya vio los cambios que se están planteando en el Senado?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Yo nada más conozco los que han salido por la prensa, no he tenido contacto con los…

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Me parecen bien, me parecen bien.

PREGUNTA.- ¿Aceptables por parte de la Cámara de Diputados?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Yo no soy para hablar por la Cámara de Diputados, pero a mí me parecen bien.

PREGUNTA.- Por su bancada.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No puedo hablar por la bancada, pero a mí me parecen bien.

PREGUNTA.- Pero usted es el coordinador.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Sí, pero acá tomamos decisiones en colectivo. Ya se acabó aquello desde hace mucho, de que todos había una línea para votar.

PREGUNTA.- Hoy se define en esta votación en el Senado y la que habrá próximamente aquí en la Cámara el futuro de Va por México.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No, no es así. Nosotros estamos planteando que la Alianza se tiene que redefinir en términos electorales, en términos de coalición de gobierno y en términos legislativos.

En términos de coalición de gobierno, y eso rechaza lo que usted dice, hace unos días en el Estado de México se votó una ley, se votó una ley para tener gobiernos de coalición.

PREGUNTA.- ¿Les avisaron sobre los cambios que se iban a proponer en el Senado?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- A mí a esta hora no. A mí a esta hora no.

PREGUNTA.- Los hechos en Zapopan quizá destrabaron algunas posturas de quienes estaban en duda de votar por estos cambios para que siga la participación del Ejército, de la Marina, en tareas de seguridad nacional cuando vimos que realmente si no es por ellos no hay capacidad de respuesta para ese poder de fuego.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Y lo afirmó además, como usted dice, el señor gobernador de Jalisco, que si no ha sido por la presencia del Ejército esto hubiera pasado a mayores.

Si esto hubiera sido con la legislación que hoy tenemos en abril de 2024, ahí no hubiera estado esa parte del Ejército.

PREGUNTA.- ¿Qué le dice usted al dirigente nacional del PAN, que dice que de ningún modo se va a aprobar lo que se está perfilando en el Senado y lo que también podría salir aquí en la Cámara y para ellos significa la ruptura de la coalición ya, adiós coalición?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Yo espero que no, porque si no estuviera el Ejército, si hubiéramos tenido otra legislación, en Jalisco no hubiera participado, y yo le pediría a él, primero, que revise su postura, que nosotros estamos por la Alianza y que platique con sus gobernadores.

A nosotros nos gustaría, en el PRI conocer cuál es la opinión del gobernador de Guanajuato, cuál es la opinión del señor gobernador de Querétaro, que se le están complicando las cosas.

Cuál es la opinión del señor gobernador de Yucatán o de la señora gobernadora de Aguascalientes, que recibe un estado que se está complicando.

Esto no es de posiciones políticas, ni de polarizar. Esto es de ver la salida para el país.

Y hoy la asignatura pendiente en este país se llama seguridad, y para lograr la seguridad se requieren dos cosas: primero, acciones de prevención y acciones de combate, y para eso se requiere la participación de los gobernadores, de los alcaldes y del gobierno federal. No se trata de romper.

PREGUNTA.- ¿No es demagogia decir, si esta ley no existiera el Ejército no hubiera participado? Cuando la Constitución establece la participación de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interior y seguridad nacional.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Discúlpeme que difiera, pero el artículo quinto transitorio que se agregó en el Senado en la reforma del 2019, impide que para el futuro las Fuerzas Armadas Permanentes participen en seguridad. Ahí le pusieron un límite ya.

PREGUNTA.- ¿Va a hablar usted en este tema con sus pares del PAN, el coordinador Romero y el coordinador Cházaro, o pues ya la votación se va a …?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Seguramente platicaremos. No tenido ninguna plática.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Bueno, ya veremos en qué términos es la reunión.

PREGUNTA.- … el presidente López Obrador, porque ayer lo que le contestó a (…) de que bueno, pues que platiquen con sus diputados, que son los que se oponen a la guardia nacional, pareciera que ustedes sí pueden y los otros no porque no están apoyando esta iniciativa.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Yo lo que le digo, es el momento de abrir la puerta a una seguridad futura, y mi experiencia personal es estas dos formas de atender la inseguridad, la prevención y el combate.

En mi experiencia personal, y por eso funcionó en Coahuila, es cuando los gobernadores se hacen responsables de la coordinación y enfrentan el crimen, y para esto requieren el auxilio de las fuerzas federales.

PREGUNTA.- ¿No sería necesario que también empiecen a hablar sobre el fortalecimiento de las policías estatales y municipales? Porque parece ser que todo gira en torno de ampliar la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública, más recursos.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Tiene usted la razón. Pero tenemos 20 años hablando de eso, y puedo decir, nosotros exigimos hoy más presupuesto, pero cuando hubo presupuesto tampoco se arregló eh.

PREGUNTA.- Uno de los puntos que le agrega el Senado es un fondo precisamente para policías estatales, municipales, la preparación, habla del 2024 ¿no cree que es demasiado tarde?

Por otra parte, si el Senado aprobara esos cambios de comisiones hoy, ¿el PRI se allanaría aquí en la Cámara?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Primero, cuando venga lo revisamos, porque si no, estamos nosotros negándonos el principio de hacer lo que nos corresponde.

Segundo, veamos qué viene con esos fondos del 24. Yo entiendo el presupuesto éste ya está determinado por lo ingresos, pero yo creo que es un buen paso.

Pero insisto, cuando ha habido recursos, tampoco ha habido compromiso. Yo creo que se tiene que sumar compromiso y recursos, y tenemos que volver a las policías certificadas, y tenemos que volver a ver la acción de los gobernadores y de los grandes municipios.

Porque lo que yo vi en Zapopan, es que no se presentó ninguna policía estatal.

PREGUNTA.- En otro tema, las comparecencias de los secretarios de Estado por la Glosa, en el Senado creo que ya hasta se van a acabar y aquí no sabemos nada de eso ¿cuándo se establecen?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Nosotros vamos a exigir en la Junta de Coordinación Políticas las comparecencias inmediatas.

De hecho, el PRI está presentando un punto de acuerdo para la comparecencia de la secretaria de Seguridad y el señor director de la Guardia Nacional, el general Rodríguez Bucio.

PREGUNTA.- ¿Ante el Pleno?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Ante el Pleno.

PREGUNTA.- ¿Y a los secretarios de Defensa y Marina?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Ante el Pleno.

PREGUNTA.- Quedó faltante el secretario de Gobernación, por ejemplo, y dijo que …

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Ahí se va a hacer, en estos días estamos en la Glosa, que son esta semana y la siguiente y luego vienen las comparecencias.

Pero nosotros estamos solicitando de emergencia por lo que vimos el pasado fin de semana, la comparecencia de la secretaria de Seguridad Pública y del director de la Guardia Nacional, y entre otras cosas le vamos a preguntar ¿por qué en ese momento de emergencia traía al subsecretario haciendo campaña para ser gobernador de un estado? ¿por qué en ese mismo momento? Vemos que eso no es consistente ni siquiera con las afirmaciones.

PREGUNTA.- ¿Ya hay fecha?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No, no. La vamos a presentar acá, eso lo tiene que votar la mayoría.

PREGUNTA.- … porque en la propuesta que se está analizando en el Senado viene crear un organismo similar al Subsemun, el Subsemun nunca funcionó porque todo le cobraban a las policías estatales, a los municipales la capacitación, le daban el dinero y luego les cobraban, y van a crear otro sistema…

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Voy a hablar de ahí, esa experiencia yo la tengo.

En el caso de la certificación, los estados pueden tener sus centros certificados para hacer las pruebas de control y confianza, y eso cuesta, pero lo pueden hacer los estados, y alguien tendrá que invertir en eso.

PREGUNTA.- … ya existía.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No. Eso funcionó, Maxi, eso funcionó en muchos lugares, y le puedo decir Coahuila, y le puedo decir Nuevo León en el sexenio de Rodrigo Medina, la violencia prácticamente desapareció, y así de otros lugares.

Entonces ahí se tienen que aplicar los tres órdenes de gobierno, y por eso digo no polarizar, porque entonces unos dicen que son los gobernadores y otros dicen que son los alcaldes y otros dicen que son el presidente de la República, no. Son los tres. Pero el factor esencial está en los estados, porque la mayor parte de los delitos son del fuero común.

PREGUNTA.- Con los cambios que le hicieron en comisiones ¿usted ve posibilidades de que planteen cambios aquí en la Cámara de Diputados?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No hay que adelantar vísperas, veamos qué pasa acá.

PREGUNTA.- Sobre el documento que están delineando para … lo de la inflación, que lo van a presentar ¿cuándo?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- La segunda quincena de octubre tenemos nuestras asambleas.

PREGUNTA.- Ahí van …

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Ahí vamos a hacerlo, sí.