Un video inédito podría ser la clave para que Pablo Lyle librara la cárcel

EXCELSIOR

El caso Pablo Lyle sigue y aunque por un tiempo todo se pausó por pandemia, de nuevo está en boca de todos.

Después de tres años de proceso judicial, el actor acusado por homicidio involuntario tendría quizá una posibilidad de librar la cárcel.

Durante el juicio se dio a conocer un video que daría a entender que proceso no se hizo de acuerdo a la ley, por lo que Lyle podría ser liberado.

Por si no lo sabías, el actor de 35 años se enfrenta ante dos juicios: el de Juan Ricardo Hernández (persona que falleció) y otro civil por parte de la asegurada del coche de Pablo.

La prueba que podría liberar a Pablo Lyle

Recientemente se dio a conocer que existe una prueba que podría ayudar a que el actor obtenga su libertad. Y es que una cámara captó el momento completo en el que Pablo fue detenido en el aeropuerto.

Se sabe que el actor de ‘Mirreyes vs Godínez’ no debió haber sido interrogado ni arrestado por parte de la oficial, ya que pertenecía a la policía de Miami y no al condado de Miami-Dade. Esta situación podría ayudar a Lyle, pues además siempre tuvo la mejor disposición para cooperar con las autoridades, a pesar de que el arresto fue indebido.

Una jueza nada tolerante a los juicios largos

A pesar de que el caso de Pablo Lyle se pospuso durante la pandemia, algunas pruebas no se habían tomado en cuenta. Incluso, Alejandro Sola, el abogado del actor, se quejó por no haber presentado a la policía que arresto a Pablo en el aeropuerto. Ante esta situación, la jueza dijo que era un testigo esencial y la llamó. Por supuesto, le llamó la atención a los representantes del estado.

¿Qué pasará con Pablo Lyle?

Al terminar el proceso judicial, Pablo debería ser deportado ya que no es un ciudadano estadounidense y, por supuesto, no podría comenzar los trámites para sacar su green card. Otro punto que resaltar es que sí el actor se encuentra en libertad condicional domiciliaria, corre el riesgo de que no sea considerado este tiempo a su condena final.

Lo que se sabe es qué Lyle podría pasar entre cinco a 15 años en la cárcel tras ser acusado por homicidio involuntario. Y si tiene suerte, la pena podría reducirse a tres años por tener buena conducta. Pero, también está la posibilidad de que el actor enfrente 25 años encarcelado, ya que en Florida existe una cláusula sobre el respeto a las personas de la tercera edad, por lo que la pena se vuelve más severa.