El mensaje siciliano de los abelardos

Debate

Por Roberto Desachy Severino

De activista laboral a presumible defensor de su propia impunidad. Así se puede resumir, en una sola frase, el fallido tránsito del ex secretario estatal del Trabajo, Abelardo Cuéllar, por la administración pública, luego de que, tras ser cesado, realiza una serie de pequeñas movilizaciones para que no avance la investigación en su contra.

Antes del 2019, Abelardo Cuéllar era un respetado abogado laboral y activista de izquierda, con cierto reconocimiento en el círculo rojo por su militancia en la 4T. Incluso, buscó ser candidato al gobierno estatal por Morena, aunque sus canicas no le alcanzaron y Luis Miguel Barbosa Huerta le ganó la partida.

Miguel Barbosa Huerta lo nombró secretario del Trabajo en reconocimiento a su trayectoria en la izquierda y, principalmente, en el rubro laboral. Incluso, fue una de sus primeras designaciones, porque desde junio del 2019 anunció que lo incluiría en su gabinete: Abelardo Cuéllar en la secretaría del Trabajo y Rodrigo Osorio en la de Economía, Luis Miguel Barbosa perfila su gabinete

Pero la verdad es que Abelardo no sobresalió, no trascendió como miembro del primer gobierno morenista en el estado, nunca realizó alguna acción destacada ni puso en marcha algún programa novedoso de capacitación o de algún otro rubro a favor de los trabajadores de Puebla y se dedicó a “nadar de a muertito”, a languidecer en el servicio público.

DUDAS QUE CARCOMEN

…Hasta que decidió utilizar el dinero público para dárselo a quien él cree que lo merecía o a los a él le convenían. A mediados de este mayo, visiblemente contrariado, molesto, Barbosa Huerta admitió que, sin autorización, Abelardo Cuéllar había sacado 230 millones de pesos de las arcas poblanas para destinarlos a laudos laborales.

¿El ex secretario del Trabajo utilizó el dinero de los poblanos para darles un poco de justicia a extrabajadores del gobierno o destinó esa millonaria cantidad de fondos estatales a favor de clientes y/o allegados de su despacho laboral?. Desde esa fecha se realiza la investigación, porque el actuar del ex funcionario resultó no solamente una afectación al erario estatal, sino también altamente sospechoso.

Como secretario del Trabajo, se suponía que Abelardo Cuéllar debía cuidar el patrimonio del estado, de la ciudadanía, incluyendo el dinero. Pero no lo hizo y se puso a pagar laudos laborales como larines, así que de lo mínimo que se le puede acusar es de desleal con el gobernador Barbosa y, principalmente, con los poblanos.

En junio se anunció que se investigaría su actuar al frente de la secretaría del Trabajo y, desde esa fecha, los abelardos han realizado alguna que otra movilización supuestamente para exigir “justicia” con los trabajadores del gobierno estatal, aunque es claro que su activismo tiene un trasfondo político, quizás, para que no avancen las indagatorias a su gestión: Video desde Puebla: Seguidores de Abelardo Cuéllar se enfrentan con trabajadores del ayuntamiento

Si Abelardo Cuéllar no cometió ninguna tropelía como secretario del Trabajo, ¿para qué movilizar a su decena de seguidores?. Se supone que el que nada debe tampoco teme, entonces, resulta muy sospechoso el actuar del ex funcionario estatal.

EDUARDO RIVERA LE GANA LA PARTIDA A MUNDO TLATEHUI

Como visitante asiduo al Parque Ecológico desde hace muchos años, no puedo más que festejar que el Tecate Fest no se realice ahí, porque soy un fan de los patos, tortugas, lagartijas, aves y demás fauna que lo convierten en uno de los pulmones de la ciudad: Video desde Puebla: Exigen no realizar festival en el Parque Ecológico

Desde hace algunas semanas, el gobierno estatal comenzó a arreglar la pista para corredores con grava nueva. También compuso las jardineras que dividen las zonas de bicicletas y caminantes, además de que le ha dado una manita de gato a la zona arbolada y el Parque Ecológico luce cada vez mejor.

En consecuencia, la administración estatal se anotó un éxito al remozar el Parque Ecológico y el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, otro por su decisión de no permitir que el Tecate Fest pusiera en riesgo un pulmón natural recién arreglado y muy necesario para la metrópoli: Ayuntamiento no dará permisos para el Tecate Comuna en el Parque Ecológico: Rivera Pérez

En contraste, ávido de dinero y reflectores, el edil de San Andrés Cholula, Mundo Tlatehui, se puso de tapete con los organizadores de dicho evento, sin importarle las afectaciones que le pueda generar al milenario municipio. Lo que quiere es dinero y no duda en usufructuar el municipio que mal gobierna.

¡Pobres sanandreseños, que deben cargar con un alcalde ambicioso e incompetente!, como lo demuestra el hecho de que el empanizado representante del CCE, Nacho Alarcón Rodríguez haya denunciado la proliferación de bandas de delincuentes colombianos en zonas de San Andrés, como Angelópolis:Bandas criminales de colombianos se expanden en Puebla, advierte CCE