Eugenio Derbez reaparece tras accidente y habla del “infierno” que atraviesa

Excelsior

Eugenio Derbez reapareció este domingo en una transmisión en vivo que hizo a través de redes sociales. Con esto terminó con el hermetismo que se había manejado tras un accidente que sufrió.

El comediante aseguró que se encuentra bien de salud y que no había salido a dar una declaración debido a que los dolores provocados por la cirugía tras el accidente eran tan fuertes que debía estar sedado.

“La primeras dos semanas y media estuve prácticamente dormido, casi día y noche, me despertaba yo para comer y tenía que volver a tomar mediciana para dormirme porque los dolores eran muy fuertes”

Agradeció los mensajes que ha recibido por parte de seguidores y aseguró que no los responderá a corto plazo debido a que no puede utilizar su mano izquierda.

Eugenio Derbez aseguró que tenía seis meses sin poder disfrutar su hogar y a su familia debido a asuntos laborales, por lo que tomó algunos días para disfrutar de aventuras extremas.

Un día antes de regresar a su casa para descansar por completo, decidió tener una aventura con su hijo Vadhir y un dispositivo de Realidad Virtual.

“En un pueblito en Georgia, mi hijo me dijo vamos a jugar realidad virtual… me convenció, me lo puse y tuve este accidente estúpido”.