Patrimonio financiero de los mexicanos

Staff/RG

En el suelo mexicano, el 99.5% de los hogares del país posee bienes, pero la mayoría (el 56.9%) de las familias se encuentra endeudada y aunque poseen más activos que pasivos, apenas unos pocos pueden ahorrar.

EL 99,5% DE LOS HOGARES EN MÉXICO POSEE ALGÚN TIPO DE BIEN

Activos Totales Mexicanos

De acuerdo a datos brindados por INEGI, 36.5 millones de hogares mexicanos tienen algún activo financiero o no financieros o ambos por un valor de $29,4 billones.

La familia tipo mexicana se compone de 4 personas y es la que más activos posee.

El 70% de las personas propietarias de activos son hombres.

El 80% de quienes tienen algún bien tienen más de 35 años.

Activos No Financieros

36 millones de personas en México poseen algún tipo de activo no financiero por un valor total de 27,2 billones de pesos, en el que se destaca la vivienda principal como el activo más valioso.

Distribución del Valor total de los activos que no son financieros

54,4% pertenece a la casa principal

20.1% a otras propiedades

9.0% a negocios

6.8% a vehículos

6.2% a bienes materiales que conforman el hogar

3.5%, diferentes tipos de bienes

La mayoría de los mexicanos posee vivienda propia (64,6%). Por otro lado, de este 98.7% de los hogares que cuenta con activos se pudo detallar que 97,8% tienen menaje de casa, el 44.6% tiene algún vehículo, el 22.5% tiene un terreno diferente a donde reside, el 22.3% tiene algún otro negocio.

Activos Financieros

29,8 millones de mexicanos posee algún tipo de activo financiero por un total que asciende a los 2,2 billones de pesos y en el que sobresale por su valor la cuenta para el retiro.

Distribución del Valor total de los activos financieros

78.5% corresponde a la cuenta de ahorro para el retiro

6.6% al ahorro informal

6.0%, ahorro formal

5.8%, depósitos a plazos

3.1%, otros tipos de activos financieros (pensión, apoyos del gobierno y seguro de vida)

La mayoría de los mexicanos destina sus ahorros al retiro (53,9%) y a su cuenta de pensión (49,9%).

MÁS DE LA MITAD DE LOS MEXICANOS ESTÁ ENDEUDADA

Hablemos directamente de algo que a todos nos preocupa, algo que luchamos día a día para poder cumplir o directamente para no recaer en ello, las deudas.

La mayoría de los mexicanos tiene deudas, pero no se siente endeudado

El 57% de los hogares en el país de México, casi 21 millones, afirmó tener algún tipo de deuda valuadas en $1,6 billones; 4.2 millones posee deudas hipotecarias y 19.7 millones de hogares tiene deudas con tarjetas de créditos, de nómina o personales, préstamos, etc.

No obstante la mayoría de las deudas de los mexicanos son no hipotecarias (el 95% de los hogares con algún tipo de deuda adeudan por razones distintas a la adquisición de algún inmueble), el valor de las deudas relacionadas con la compra de vivienda es mayor a las que no.

Distribución del Valor total de las deudas de los mexicanos

55.4% corresponde a deudas hipotecarias

15,4% a préstamos informales

11.5% a tarjetas de crédito

9.3% deudas por automotor

8.4% créditos personales o de nómina

Sólo 8 de cada 100 mexicanos siente que está muy endeudado

Con respecto a la mirada que tienen sobre el nivel de endeudamiento, a pesar de que la mayoría tiene deudas, un 59,9% percibe no tenerlas, el restante que se siente apretado por sus pasivos:

un 18,5% considera tener un nivel moderado de deuda,

un 13% un nivel bajo,

un 5,8% un nivel alto y

un 2,7% un nivel excesivo.

Aunque sólo un 8,5% de los mexicanos siente tener un nivel alto o excesivo de endeudamiento, el 66,5% de la población dice que solo les alcanza para lo necesario, un 12,8% que le queda algo de dinero para ahorrar y a un 20,7% directamente no le alcanza ni para lo básico.

¿A CUÁNTO ASCIENDE LA RIQUEZA NETA DE LOS MEXICANOS?

Teniendo en cuenta de que poseen bienes por un valor de 29,4 billones y deudas de 1,6 billones; el balance es positivo e indica un patrimonio de 27,8 billones, lo que equivale a 1,5 veces el PBI anual nacional. Lo preocupante es que a pesar de que, en el país, los hogares tienen más activos que deudas, solo a 13 de cada 100 mexicanos les alcanza para ahorrar.

Editora: Contadora Pública Melisa Murialdo

Fuentes:

INEGI

Banco de México

Préstamos Personales

ENFIH 2019

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

Contenido

Los mexicanos tienen más bienes que deudas, pero sólo les alcanza para lo necesario 1

EL 99,5% DE LOS HOGARES EN MÉXICO POSEE ALGÚN TIPO DE BIEN 1

Activos Totales Mexicanos 1

Activos No Financieros 2

Activos Financieros 4

MÁS DE LA MITAD DE LOS MEXICANOS ESTÁ ENDEUDADA 5

La mayoría de los mexicanos tiene deudas, pero no se siente endeudado 5

¿A CUÁNTO ASCIENDE LA RIQUEZA NETA DE LOS MEXICANOS? 8