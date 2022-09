Alito Moreno presume mayoría con Morena para que las fuerzas armadas sigan en la calle

Staff/RG

Pero añade que el PRI no ha acabado con la alianza Va por México

PREGUNTA.- ¿Cómo se sienten ustedes después de esta votación?

-ADEREZO. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS.- Creo que ganó México hoy. Tenemos una propuesta seria y responsable que se hizo. Se ha construido la mayoría calificada como ameritaba.

Nosotros estamos en la responsabilidad de no solo garantizar paz, armonía y tranquilidad, es la mayor asignatura pendiente que se tiene y creo que dar pasos responsables en el tema de temporalidad es fundamental para que tengamos mejores resultados.

Está claro que hay que mejorar, transformar, cambiar el plan de seguridad que ha sido un fracaso, y lo que se tiene que hacer es ajustar.

Pero tener claro que hoy los ciudadanos lo que demandan es no solo que tienen una institución sólida como las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea coadyuvando en los temas para garantizar paz, armonía y seguridad, y nosotros seguimos construyendo un favor de México.

Lo hicimos con responsabilidad y con un enorme compromiso con la gente, porque la gente en el territorio eso demanda, ustedes lo ven.

Vean lo que acaba de ocurrir en Veracruz, lo que está ocurriendo en distintas regiones del país, y creo que algo sería no correcto el no garantizar un marco claro, transparente, para coadyuvar en los temas de garantizar la paz y la armonía a los mexicanos.

PREGUNTA.- ¿Está terminada la coalición Va por México?

-ADEREZO. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS.- La coalición Va por México es una coalición firme, sólida.

Tú sabes que en todas las coaliciones, no solo en México, en el mundo, podemos tener diferencias, pero hay que anteponer las coincidencias.

Las coincidencias han sido buenas, hemos sido no solo electoralmente competitivos, hemos construido compromisos legislativos fuertes, estar cerca a la gente.

Lo he dicho, por parte del PRI siempre estaremos a favor de la coalición, de impulsar la coalición, porque nos hace no solo más competitivos, nos hace presentar propuestas, proyectos claros, de cercanía con la gente.

Pero también cuando no hay coincidencia, un partido político tiene agenda legislativa, como lo tiene Acción Nacional y el PRD.

Yo lo único que puedo señalar es el enorme respeto que tenemos por ambas direcciones, por la dirección del PAN, por la dirección del PRD. Bueno, y entendemos las posiciones, nos respetamos.

Pero lo más importante es hacer al lado cualquier posición política, el principal interés es México y el interés está claro: para ser más competitivos en los resultados en 2023 y en 2024 hay que construir una fortaleza de coalición para ir juntos, y esa es la posibilidad real que tenemos.

PREGUNTA.- ¿… posibilidad de un reencuentro, cuándo va a buscar a los dirigentes del PAN y del PRD o van a esperar lo que pase en el Senado de la República?

-ADEREZO. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS.- Creo que han sido claros los posicionamientos. Creo que hay que entender el momento político que vive México, los grandes desafíos y los grandes desafíos que tenemos por delante.

Sin lugar a dudas el espacio para el diálogo, la construcción de acuerdos y consensos siempre estará.

El PRI es un partido con vocación aliancista y ustedes lo saben, desde hace más de 20 años somos un partido responsable, somos un partido comprometido con el país, y habrá el espacio para el diálogo, para la construcción de acuerdos y consensos.

Se ha dado un paso, tendrá que llegar al Senado de la República, posteriormente pasará a las legislaturas locales, y bueno, ese será un trámite posterior el que habrá de seguir, pero nosotros siempre con el ánimo de la construcción de acuerdos por México.

Y creo que no hay nada más importante que México, y esto es (…)

Si me permiten, les voy a contestar a todos, nada más si me permiten terminar.

Decirles que hay que diferenciar, porque se ha jugado con un doble discurso. Está claro, el Partido Revolucionario Institucional votó con la coalición en contra de la Guardia Nacional, de las modificaciones que se habían hecho en la Sesión del Congreso.

Lo que hicimos es el tema de temporalidad, dar certeza y dar un espacio de tiempo para que se consolide una policía civil.

Vamos a impulsar en el Presupuesto de Egresos de la Federación que haya recursos para impulsar a policías estatales, a policías municipales para capacitación, para formación. Entonces tenemos que ser responsables.

Hoy está claro, nosotros estamos del lado de la gente, la gente quiere paz, quiere armonía en todos los rincones del país; quiere coadyuvando a las Fuerzas Armadas, y ese es un pilar importante.

Por eso nuestro reconocimiento, nuestro absoluto respaldo total y confianza a la Marina, al Ejército, a la Fuerza Aérea, a las Fuerzas Armadas en su conjunto.

PREGUNTA.- ¿Y cómo le van a hacer, Alejandro, para limpiar la imagen del Ejército? Porque a lo mejor hay mucha gente que lo apoya y hay otro que no, Guerrero, Michoacán, Aguas Blancas.

-ADEREZO. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS.- El tema del Ejército está claro, si nos vamos a las mediciones ya lo que opina la sociedad en los estudios de opinión, tiene una aprobación de más del 85, 90 por ciento.

Pero también tenemos que tener claro que hay que mejorar, hay que actualizar, tenemos que impulsar un programa que ha sido un fracaso, claro, el tema de seguridad.

Y lo que queremos es ponerles un ejemplo muy coloquial, imagínense que está el incendio y se propusiera retirar a los bomberos.

Tenemos que ser parte todos de este proceso, de este proyecto, trabajar juntos, con plena armonía, con compromiso, con acuerdo, con diálogo, con consenso, y creo que México ante la decisión que se ha tomado, México hoy es más importante para todos, todos siempre hemos puesto a nuestro país por delante, y está claro que lo más importante para la coalición Va por México es el país.

Claro que hay apertura, claro que hay diálogo. El PRI no solo estará puesto y dispuesto a seguir trabajando para fortalecer la coalición, y al final del día cuando hay acuerdos, hay que construir para adelante, y cuando hay diferencias, bueno, hay que platicarlas, dialogarlas, y si no hay, hacerlas a un lado y caminar, porque lo que importa es el pais.

PREGUNTA.- ¿Puede decir de cara a la nación que no hubo consideraciones personales?

-ADEREZO. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS.- ¿Por parte de un servidor?

PREGUNTA.- Claro.

-ADEREZO. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS.- No, ninguna, ninguna consideración personal.

PREGUNTA.- Me refiero a su desafuero en concreto.

-ADEREZO. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS.- Lo he dicho, yo no tengo nada que esconder, siempre ha sido transparente, claro, echado para adelante, con carácter.

Yo creo que lo que hoy hay que señalar es pensar en el país. No tengo nada que ocultar, he sido un político transparente, seguiremos de frente, seguiremos construyendo por este país.

Y lo que sí es importante es el llamado siempre al acuerdo, al diálogo, a pensar en México, a la reconciliación nacional, porque no podemos seguir los discursos de odio que dividen a los mexicanos.

PREGUNTA.- ¿Tienes la cara limpia?

-ADEREZO. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS.- Totalmente.

PREGUNTA.- ¿Cómo va a enfrentar a la Fiscalía de Campeche?

-ADEREZO. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS.- En los tribunales si es necesario, eso lo ven los temas…

PREGUNTA.- ¿Renunciaría a…?

-ADEREZO. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS.- Es que es algo muy sencillo, al final de camino, aquí te podría dar una explicación jurídica muy larga, el tema del fuero constitucional es para poder emitir opiniones durante el tiempo del encargo, y el retiro del fuero, como lo dice el 111, es cuando se comete un ilícito en el tiempo que tiene la carga. Entonces eso no es así.

A este gobierno le gusta politizar la justicia y judicializar la política. Los temas judiciales se atienden ante los organismos jurisdiccionales. Estamos en el Congreso y seguiremos trabajando.

PREGÚNTALE A MORENA POR QUÉ BAJÓ SU DISCURSO CONTRA MI

PREGUNTA.- MORENA ya bajó su discurso en contra suya…

-ADEREZO. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS.- Yo creo firmemente que al final del día lo más importante es construir por este país.

PREGUNTA.- Pero no es muy curioso…

-ADEREZO. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS.- Bueno, pues si se te hace curioso, creo que le puedes preguntar a ellos. Yo lo veo como un hecho fundamental para que todos los que estamos en el Congreso debatamos con ideas, con argumentos, con procesos claros, con la defensa del país.

Lo que sí está claro es que el PRI está del lado de la gente. La gente tiene miedo, está en zozobra, en todos los rincones del país la gente no puede transitar, no puede caminar, tiene temor y claro que está no solo a solicitud, a petición, sino la gente está de acuerdo que las Fuerzas Armadas están coadyuvando en los temas de seguridad.

PREGUNTA.- ¿Ya hay avance con el Senado? Porque los (diputados) allá, y el coordinador pues fueron claros en que no van con la propuesta por parte de la bancada del PRI, usted está como líder nacional, no solo como coordinador, todas las gestiones corren mucho por su banda ¿qué puede hacer en este caso?

-ADEREZO. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS.- Aclarar, el tema estará en el Senado de la República. Yo soy el presidente nacional del PRI, lo he señalado, las y los legisladores deciden en libertad como es, en un compromiso pensando en el país, y será el Senado de la República, en Cámara alta, quien deberá decidir el destino de esta iniciativa que se ha votado y que llegará al Senado de la República, y habrán de decidir en libertad en el compromiso para garantizarle a los mexicanos paz, armonía y tranquilidad.

PREGUNTA.- ¿Y si lo rechazan?

-ADEREZO. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS.- Bueno, pues así es.

PREGUNTA.- Porque ustedes dijeron que si el PRD y el PAN pues no iban con esto, pues era como a favor del narco y en contra de la seguridad… a los senadores.

-ADEREZO. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS.- No. Yo lo que digo es, hay que estar al lado de la gente, y al final del día en el Senado habrán de votar las senadoras y los senadores.

PREGUNTA.- ¿Si votan en contra, serán sancionados?

-ADEREZO. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS.- No. Ellos tendrán la libertad como se ha hecho.

PREGUNTA.- ¿No va a ser extraño que haya coincidencia con MORENA en las próximas iniciativas?

-ADEREZO. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS.- Pero mira, yo algo que él señaló siempre, lo dijo con mucha puntualidad, si hay propuestas que sean buenas para el país, vamos a construir a favor de México.

Imagínate que por fin tuvieran un destello y se destinaran millas de millones de pesos para que hubiera medicamentos, para que hubiera capacidad hospitalaria, para que haya apoyo al campo, para que haya desarrollo, bueno, si hay propuestas buenas que vayan al país, nosotros tenemos que construir, primero está México.

Esto no es un tema de colores y de partidos. Es un tema del país.

PREGUNTA.- ¿La reforma electoral que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador la van a apoyar?

-ADEREZO. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS.- Se los digo categóricamente como es: vamos a votar en contra de esa reforma electoral, para que no tengan duda.