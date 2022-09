Tania Lizardo platica sobre su participación en “Fiesta Mexicana” de Televisa

Por Mino D’Blanc

La actriz y conductora Tania Lizardo forma parte del programa especial “Fiesta Mexicana” de Televisa que se transmitirá este jueves 15 de septiembre a las 9:00 PM por Canal 5 y en el Canal de las Estrellas a partir de las 10:40 PM.

Platicamos con ella gracias a las finas atenciones de la licenciada Olivia Flores, de Televisa.

MD’B: Te toca participar en “Fiesta Mexicana” de Televisa.

TL: Sí, la verdad es que estoy muy contenta de ser parte de esta “Fiesta Mexicana” donde después de tantos años podemos ahora sí reunirnos, yo con mis compañeros, disfrutar de una noche que como mexicana la verdad siempre disfruto mucho y qué mejor que con mis compañeros.

MD’B: ¿Cómo va a ser tu participación?

TL: Voy a estar en la verbena jugando, animando. La verdad es que va a estar muy divertida porque hay muchos juegos donde voy a estar jugando con mis compañeros, otros compañeros estarán compitiendo contra otros, entonces va a estar muy, muy divertido, sobretodo que son compañeros de lujo que no se los pueden perder y nos tienen que ver ahí viviendo y disfrutando este gran día.

MD’B: ¿Con quién vas a jugar?

TL: No voy a decir ahora con quién voy a jugar porque quiero que lo vean, pero va a estar muy divertido.

MD’B: ¿Qué actrices y actores van a participar?

TL: Va a estar Yurem, Mariana Echeverría, Gaby Carrillo, Lorena Graniewicz, Poly, Pedro Prieto, El Indio Brayan, y más compañeros. La verdad es que son muchísimos y estaría soltando muchísima información, pero por ahí nos van a ver a muchos. Además los conductores es esta gran “Fiesta Mexicana” son de lujo y los musicales van a estar increíbles.

MD’B: ¿Qué juegos van a haber?

TL: Tiro al arco, ensarta aros, payasitos pega pelotas, todos esos juegos de feria que a todos nos divierten. Habrá un toro mecánico que no se pueden perder. La verdad los invito a que no se pierdan esta “Fiesta Mexicana” que la verdad la estamos preparando con todo el amor del mundo para que ustedes se diviertan.

MD’B: ¿Cómo llegó a tu vida este evento? ¿Cómo se te dio la invitación?

TL: La verdad es que yo soy esa actriz, conductora, ajonjolí de todos los moles y de pronto me dijeron “oye, ¿quieres venir?” y yo siempre dispuesta para la fiesta dije “sí”, porque la verdad es que después de tanto tiempo sin poder convivir, sin poder disfrutar una “Fiesta Mexicana” y más con la gente que quieres. Mucha gente dirá que es trillado, pero sí, mi casa Televisa es mi familia, entonces todos cada que nos reunimos la verdad que la pasamos increíble, hay mucha diversión, mucho cariño, mucho abrazo y la verdad es que para lograr esta fiesta hubo mucho cuidado, se nos envió a hacer pruebas, todos salimos negativos para poder disfrutar al cien y la verdad fue muy bonito lo de la invitación porque ahora sí que estamos como niños deseando podernos reunir siempre ya después de esta pandemia.

MD’B: ¿Qué representa para ti ser mexicana, qué representa la mexicanidad y por qué, para tu punto de vista, todos tenemos que festejar?

TL: Yo creo que más allá de un sistema político o de lo que sea, somos mexicanos y como mexicanos, a mí que soy de León se me inculcó que el 15 de septiembre se festeja y se grita más allá de todo, por nuestra bandera, por nuestras tradiciones, por nuestra comida. La verdad a mí me enorgullece muchísimo ser mexicana porque sé que somos personas muy cálidas y que como México y como mexicanos no hay nada en el mundo que se repita. No conozco a una persona que haya venido a México y que diga que lo trataron mal. Entonces para mí es una tradición; desde chiquita en casa de mi abuela festejábamos, nos disfrazábamos de indios, de adelitas, de lo que fuera, pero siempre se festejaba.

MD’B: ¿Por qué la gente tiene que ver “Fiesta Mexicana” de Televisa?

TL: Porque va a estar increíble, porque los grupos mexicanos nos van a recordar el por qué México es tan lindo y bonito. De verdad, no se lo pueden perder.

MD’B: Además de “Fiesta Mexicana”, ¿qué proyecto tienes ahora?

TL: Ahorita estoy tentativamente por aprobar varios, entonces no puedo decir mucho. Ya sabes que esta carrera hasta que no estoy al aire es que estoy ahí, entonces prefiero ya que esté a más de la mitad de grabaciones o esté al aire poder compartir con todos lo que estoy haciendo, pero les puedo decir que vienen sorpresas porque es algo que no había hecho, entonces me verán en otra faceta. Me verán como actriz pero en otro tipo de personajes que no me han visto; ya sabes siempre la hago de buena, en pueblos, porque así me ha tocado, pero esta vez vienen cosas más interesantes. No menosprecio lo otro, pero esto es un gran reto para mí porque será algo diferente.