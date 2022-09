Estudiante BUAP fue galardonado por el gobierno de Tlaxcala con el Premio Estatal de la Juventud 2022

Pascual Isabel García Mastranzo, de la Licenciatura en Contaduría y Finanzas Públicas

RDS/STAFF

México es un país habitado por comunidades hablantes de 68 lenguas y 364 variantes lingüísticas, poseedoras de una riqueza ancestral. Abogar por sus derechos humanos y un verdadero acceso a la justicia es el eje de la tesis de maestría de Pascual Isabel García Mastranzo, estudiante de la BUAP, quien recibió el Premio Estatal de la Juventud 2022, en la categoría Fortalecimiento a la Cultura Indígena, por parte del gobierno de Tlaxcala.

A finales de este mes, el alumno de la Licenciatura en Contaduría y Finanzas Públicas de la BUAP, con promedio general de 10 -antes licenciado en Derecho, por la Autónoma de Tlaxcala-, defenderá su tesis “El Derecho humano de acceso a la justicia para la población indígena nahua de San Pablo del Monte, Tlaxcala”, para titularse de la Maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, que concluyó con un promedio de 9.8.

En dicha tesis, traducida al náhuatl, Pascual asienta 32 derechos humanos, de los cuales distingue 17 vinculados a los pueblos originarios, y propone armonizar las leyes locales con las nacionales y los tratados internacionales, para garantizar a los indígenas mexicanos un verdadero acceso a la justicia.

Este trabajo, más una serie de cursos, diplomados y ponencias en torno a los derechos humanos de los pueblos indígenas, además de un manual bilingüe de su autoría en ese tema, fueron algunos de los criterios para ser distinguido con el Premio Estatal de la Juventud 2022, por el gobierno del estado de Tlaxcala.

En su opinión, ser útil a la sociedad requiere de una constante formación, estar al día con actualizaciones contables y jurídicas, para brindar buenos servicios a la gente. Y en ese camino, Pascual Isabel García Mastranzo ha estudiado 98 cursos, 10 diplomados, dos licenciaturas (una en proceso), una maestría y otra en curso -en Derechos Humanos, impartida por la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos-.

Originario de San Pablo del Monte, otras distinciones que ha obtenido es el Homo Universitatis 2014, por la UAT, que lo colocó como el primero de la Licenciatura en Derecho en ganar el máximo galardón otorgado a un estudiante por sus méritos, aportaciones y trayectoria. Además, ganó la Beca Internacional Student Leaders on U.S. History and Goverment (Arizona) SUSI 2015, del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, con lo cual fue uno de los cinco estudiantes que representaron a México ante ese organismo, en Washington D.C.

Ha realizado intercambios académicos, culturales, estancias de estudios o de investigación, en instituciones como la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad de Arizona y la Universidad Nacional Autónoma de México, donde dice: “Descubrí mis orígenes, mi identidad indígena, mi lengua materna y mis derechos”. Lo cual lo motivó a estudiar y a superarse cada día para retribuir a la sociedad.