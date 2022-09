Así fue como Guillermo Ochoa se apuntó para jugar su sexto mundial en el 2026

INFOBAE

El guardameta del Club América habló de diversos temas desde el Museo de Cera en la Ciudad de México, como los rumores que lo colocan de nueva cuenta en Europa, su renovación con los azulcremas y sus pronósticos en Qatar 2022

Todavía no participa en Qatar 2022, pero el guardameta de la Selección Nacional, Guillermo Ochoa ya sueña con labrar su nombre en oro dentro de la historia del Tricolor, pues su deseo a largo plazo es disputar la 23° edición de la Copa del Mundo que se llevará a cabo por primera vez en la historia en 3 sedes, México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Fue el pasado miércoles 7 de septiembre donde el guardameta del Club América recibió un homenaje por parte del Museo de Cera, ahí Ochoa tuvo la oportunidad de ahondar en diversos temas como los rumores que lo colocan de nueva cuenta en Europa, su renovación con los azulcremas, sus pronósticos en Qatar 2022 y su deseo por ser el único futbolista mexicano en disputar 6 Copas del Mundo.

“Me veo muchos años más jugando, voy de Mundial en Mundial, que sea muy bueno e histórico y después ¿por qué no?, no veo que deba poner límite porque puedo seguir aportando en Selección y veremos. La intención es seguir jugando, pelearé por jugar, sería extraordinario hacer seis Mundiales que nadie lo ha hecho y más que es en México”, dijo para diversos medios entre los que se encontraba ESPN

Asimismo, el arquero de las Águilas del América, hoy con 37 años, también dejó en claro que su prioridad está en con el cuadro de Coapa, su actual equipo en la Liga MX.

“Estamos en pláticas (con América), por supuesto que queremos cerrar, mi prioridad será siempre el club. Hemos estado trabajando en ello y mi contrato termina en diciembre. Si conviene a ambas partes, por supuesto que me gustaría continuar muchos años más en el club. De no ser así, igual tengo que explotar otros destinos, porque seguiré jugando por muchos años más”, resaltó.

“Mi cabeza está en el club y en el América y si llegamos a un buen arreglo continuar muchos años más. América es mi prioridad, mi casa y así fue cuando regresé a México. El club que me vio nacer y esperamos lleguen a buen puerto. Hay interés de la directiva para que me quede y ojalá se haga”, remató el guardameta mexicano.

El guardameta mexicano que debutó en la Selección Nacional durante el mandato de Ricardo Antonio La Volpe (2004) quien lo llevó como tercer portero al Mundial de Alemania 2006, está próximo a disputar su 5° Mundial en Qatar 2022, lo cual lo pondría a la par de Rafael Márquez, Antonio La Tota Carbajal y Andrés Guardado como los futbolistas mexicanos con mayor participación en Mundiales.

Por otro lado, hace poco el guardameta que ha tenido la oportunidad de hacer carrera en el viejo continente durante nueve años cuando vistió las camisetas del Ajaccio, Málaga, Granada y Standard Lieja, ofreció unas palabras para Infobae México durante su participación especial en los Kids’ Choice Awards México 2022 cuando fue galardonado por su labor social.

“Estoy muy contento, la verdad es que estoy agradecido con Nickelodeon por que agregar al deporte este tipo de eventos no hace bien a todos, el que involucren, que se junte la fórmula niños, espectáculos y deportes esta muy padre y agradecido por el reconocimiento social porque bueno uno trata como persona pública de poner su granito de arena y es importante mandar el mensaje de que todos podemos sumar”, expresó para las cámaras de Infobae México.