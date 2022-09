La Comisión propone la suspensión total del acuerdo de facilitación de visados con Rusia

PRNewswire

La Comisión propone hoy suspender por completo el acuerdo de facilitación de visados de la UE con Rusia. Un país como Rusia, que ha iniciado una guerra de agresión, no merece disfrutar de la facilitación de visados mientras siga embarcada en una política exterior destructiva y una agresión militar contra Ucrania, que demuestra un desprecio total por el orden internacional basado en normas. La suspensión responde al aumento de los riesgos y amenazas para los intereses de seguridad de la Unión y la seguridad nacional de los Estados miembros como consecuencia de la agresión militar de Rusia contra Ucrania. Esto significa que los ciudadanos rusos ya no disfrutarán de un acceso privilegiado a la UE y se enfrentarán a un proceso de solicitud de visado más largo, caro y difícil. Los Estados miembros tendrán una amplia discrecionalidad en la tramitación de las solicitudes de visado de corta duración de ciudadanos rusos y podrán ejercer un mayor control de los nacionales rusos que viajen a la UE. La UE seguirá abierta a determinadas categorías de solicitantes de visado rusos que viajen con fines esenciales, y en particular familiares de ciudadanos de la UE, periodistas, disidentes y representantes de la sociedad civil.

La Comisión también presenta hoy una propuesta sobre el no reconocimiento de los pasaportes rusos expedidos en zonas ocupadas de Ucrania.

Estas propuestas son consecuencia del acuerdo político alcanzado por los ministros de Asuntos Exteriores en su reunión informal del 31 de agosto sobre una vía común y coordinada en relación con la expedición de visados a los ciudadanos rusos.

En palabras de Margaritis Schinas, vicepresidente para la Promoción de nuestro Modo de Vida Europeo: «La política de visados de la UE es una señal de confianza, una confianza que Rusia ha defraudado completamente con su guerra de agresión no provocada e injustificada contra Ucrania. Mientras dure la agresión militar de Rusia hacia un país candidato a la adhesión a la UE, los ciudadanos rusos no podrán disfrutar de facilidades para viajar a Europa. Una vez más, la UE está demostrando su unidad inquebrantable en su respuesta a la agresión militar de Rusia».

Por su parte, la comisaria de Asuntos de Interior, Ylva Johansson, ha declarado: «Rusia sigue violando el Derecho internacional con sus acciones militares ilegales, cometiendo atrocidades contra ucranianos y atacando la seguridad y la estabilidad europeas y mundiales. Estas acciones vulneran los principios fundamentales sobre cuya base se celebró el acuerdo de facilitación de visados y van en contra de los intereses de la UE y de sus Estados miembros. La propuesta de hoy representa una respuesta firme y unida de la UE. Pronto presentaremos directrices complementarias para garantizar un mayor control de las solicitudes de visado y los cruces de fronteras por parte de los ciudadanos rusos, sin cortar las relaciones con la sociedad civil y los disidentes rusos».

Poner fin al acceso privilegiado de los ciudadanos rusos a la UE

La propuesta de suspender el acuerdo de facilitación de visados pondrá fin a todas las facilidades para los ciudadanos rusos que soliciten un visado de corta duración en el espacio Schengen. En su lugar, se aplicarán las normas generales del Código de visados.

En la práctica, los solicitantes rusos se enfrentarán a:

Una tasa de visado más elevada: Las tasas de visado aumentarán de 35 a 80 euros para todos los solicitantes.

Aumento del tiempo de tramitación: El plazo normal para que los consulados tomen una decisión sobre las solicitudes de visado pasará de diez a quince días. Este plazo podrá ampliarse hasta un máximo de cuarenta y cinco días en casos concretos, cuando sea necesario un examen más detallado de la solicitud.

Normas más restrictivas sobre los visados para entradas múltiples: Los solicitantes ya no tendrán fácil acceso a visados válidos para entradas múltiples en el espacio Schengen.

Una lista más amplia de documentos justificativos: Los solicitantes deberán presentar la lista completa de documentos justificativos cuando soliciten un visado. Ya no se beneficiarán de la lista simplificada incluida en el acuerdo de facilitación de visados.

La UE solo ha celebrado acuerdos de facilitación de visados con un pequeño número de países. Estos acuerdos se basan en la confianza mutua y el respeto de los valores que comparten la UE y el país de que se trate. La invasión rusa de Ucrania es incompatible con una relación de confianza y es contraria al espíritu de cooperación en el que se basan los acuerdos de facilitación de visados. Justifica la adopción de medidas para proteger los intereses esenciales de seguridad de la UE y de sus Estados miembros.

Desde el inicio de la agresión rusa contra Ucrania, la situación ha empeorado, con trágicas consecuencias humanitarias para la población civil y la destrucción generalizada de infraestructuras clave.

No reconocimiento de pasaportes rusos expedidos en regiones ocupadas de Ucrania

La Comisión también propone hoy un enfoque común de la UE sobre el no reconocimiento de los pasaportes rusos expedidos en regiones extranjeras ocupadas, ya que Rusia está actualmente ampliando la práctica de expedir pasaportes rusos ordinarios a más zonas de Ucrania no controladas por el Gobierno, especialmente las regiones de Jersón y Zaporiyia. Los Estados miembros no deben reconocer los pasaportes rusos expedidos en las zonas ocupadas de Ucrania como documentos válidos a efectos de la expedición de un visado y el cruce de las fronteras exteriores de la UE. Esta propuesta legislativa garantizará un enfoque vinculante, aplicable en todos los Estados miembros, que sustituya a las medidas voluntarias adoptadas por los Estados miembros desde la anexión ilegal de Crimea. Esta propuesta constituye un paso más en la respuesta común de la UE a la agresión militar rusa contra Ucrania y a la práctica rusa de expedir pasaportes en regiones extranjeras ocupadas.

Próximas etapas

Corresponde ahora al Consejo examinar y adoptar la propuesta de suspender el acuerdo de facilitación de visados. Una vez adoptada, la suspensión entrará en vigor el segundo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. La decisión de suspensión se notificará a Rusia a más tardar cuarenta y ocho horas antes de su entrada en vigor.

Corresponde al Parlamento Europeo y al Consejo decidir sobre la propuesta de no reconocimiento de los documentos de viaje rusos expedidos en regiones extranjeras ocupadas. Las medidas entrarán en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

La Comisión presentará próximamente directrices adicionales para apoyar a los consulados de los Estados miembros en lo que respecta a las cuestiones generales de visado con Rusia, y en particular para aplicar la suspensión del acuerdo de facilitación de visados.

Contexto

La facilitación de visados entre la UE y Rusia entró en vigor en junio de 2007. Facilita la expedición de visados a los ciudadanos de la Unión y de la Federación de Rusia para estancias cuya duración prevista no exceda de noventa días por período de ciento ochenta días.

A 1 de septiembre de 2022, unos 963 000 rusos disponían de visados válidos en el espacio Schengen.

En su reunión informal del 31 de agosto, los ministros de Asuntos Exteriores acordaron una vía común y coordinada en relación con la expedición de visados a los ciudadanos rusos, incluida la suspensión total del acuerdo de facilitación de visados con Rusia. Los ministros también acordaron que no se reconocerán los pasaportes expedidos por las autoridades rusas en los territorios ocupados de Ucrania. Las solicitudes de visado seguirán tramitándose de forma individual, tras una evaluación caso por caso.

La UE ya había suspendido parcialmente el acuerdo de facilitación de visados con Rusia el 25 de febrero de 2022 por lo que se refiere a funcionarios y empresarios rusos. La propuesta de hoy suspenderá íntegramente el acuerdo y, en consecuencia, todas las facilidades para todos los solicitantes rusos.

La propuesta de no reconocimiento de pasaportes se produce después de que la Comisión publicara una serie de directrices para los Estados miembros en 2014, 2016 y 2019 sobre cómo tramitar las solicitudes de visado para los residentes de Crimea, Donetsk y Luhansk; y sobre el no reconocimiento de determinados pasaportes rusos.

La Unión reitera su apoyo inquebrantable a la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas.