Taylor Díaz platica sobre sus sencillos “Ella” y “Amor Mío”

Los lanzó en formato Lado A y Lado B como se hacía con los discos de 45 RPM.

El martes 27 de septiembre saca a la luz “Alguien Real”, su segundo álbum.

Por Mino D’Blanc

El cantautor de origen veracruzano Taylor Díaz sorprendió con el lanzamiento simultáneo de “Ella” y “Amor Mío”, sus dos nuevos sencillos que presentó en formato Lado A y Lado B, como se hacía en los discos de 45 revoluciones por minuto.

Dueño de un estilo muy particular a la hora de componer y fusionar el bolero y la canción romántica con el R&B y hasta con los ritmos actuales como el reggaetón y el trap, con estas dos canciones realiza un homenaje a las clásicas grabaciones y cuya literalidad en ambas representa los dos rostros musicales del artista.

Platicamos con él gracias a las finas atenciones del licenciado José Luis Toledo Madrigal, de Universal México.

MD’B: A la vieja usanza pero con la tecnología actual y con tu sonido, lanzas dos canciones en formato Lado A y Lado B.

TD: Sí, completamente. Fíjate que qué padre y qué gusto de que podamos sacar música antes de mi segundo álbum y justo estás dos canciones era lo que estábamos decidiendo de cuál era la ideal para que nosotros pudiéramos como conectar o hacer un puente para el segundo álbum. Y por ahí alguien del equipo levantó la mano poniendo esta idea de sacar un Lado A y un Lado B y nos pareció increíble, la verdad. Decidimos sacar estas dos canciones juntas; “Ella” de un lado y “Amor Mío” del otro lado.

MD’B: ¿Cómo se puede entender a nivel digital esto del Lado A y el Lado B?

TD: Para nosotros la manera más fácil de explicar es que la intención de esto fue generar un equilibrio entre las dos canciones porque una es demasiado fiestera y la otra es un bolero, romance cien por ciento, entonces creo que la manera más bonita que pudimos encontrar para hacer ese equilibrio fue precisamente lanzarlas como un Lado A y un Lado B. Normalmente yo hago canciones que son de reggaetón pero son románticas y los que se conectaran con el romance pudieran escuchar algo un poco más profundo como “Amor Mío” y los que de repente quieren bailar y mover la cabeza un rato es la canción “Ella”.

MD’B: En los discos de 45 revoluciones por minuto el lado A era el sencillo y el lado B era una canción más que estaba en el disco de larga duración, sin ser sencillo promocional. En este caso ¿“Ella” siendo el lado A es el sencillo y “Amor Mío” sería la otra canción sin ser promocional?

TD: Ambos sabemos que la parte que la gente conecta más que es la canción para bailar es la canción “Ella”, es la canción que tiene el ritmo más marcado para fiestas, para que la gente la goce más, pero queremos dar ese guiño de una canción romántica y por eso elegimos “Amor mío” para acompañarla y que también tuviera algo de presencia en este último desenlace previo al álbum.

MD’B: Sostengo que la fusión de géneros es la música generacional. Tú estás haciendo esto.

TD: Sí, completamente. La verdad que para mí es bien importante estar conectando con canciones que valen la pena, con cosas que tengan algo de valor agregado y más allá de decir que lo tienen, poder hacer canciones desde mi corazón es algo que a mí me permite conectar con la gente. Esa es la parte que desde mi perspectiva va a seguir ayudando a permear a que tenga una propuesta en la que yo me ponga feliz de que mi sobrina o mis hermanas o que la gente que yo amo la escuche y que sean canciones y música de calidad.

MD’B: ¿Con qué instrumento compones?

TD: Justo en la pandemia aprendí a tocar la guitarra. Antes de eso me sacaba tonadas quién sabe de dónde y comenzaba a escribir canciones; es como mi don el hecho de escribir canciones.

MD’B: ¿Qué tanto cambió tu visualización a la hora de componer por el hecho de haber aprendido a tocar la guitarra y qué tanta importancia le vas a dar ahora a la música orgánica sobre la música digital?

TD: Me acabas de hacer una pregunta que yo me vengo preguntando y respondiendo desde hace como dos o tres meses, porque como una vez que conoces la música viva sabes qué es lo que está vivo y qué no, esa es la verdad. Y está va a ser una oportunidad perfecta para poder enriquecer mi proyecto, para poder hacerlo más bonito. La verdad siento que me va a ayudar para que tenga nuevas facetas de lo que estoy creando.

MD’B: ¿Tienes alguna autocensura a la hora de componer?

TD: La verdad es que no. En este momento no quiero pensar en alguna censura porque quiero que mi mente sea libre por ahora, no ponerme una traba por ahora.

MD’B: Eres veracruzano. ¿Grabarías en tu estilo alguno de los boleros del maestro Agustín Lara o de la época de oro del cine mexicano, de los tríos y de todo ese tipo de compositores y artistas?

TD: Claro, sería un placer enorme. Para mí sería algo increíble, algo muy bonito. Tendría que escuchar para saber qué grabaría. Desde niño fui muy fan de los boleros y siempre fui como mucho más apegado a Los Panchos, a ese tipo de música, porque a mi abuelo le encantaban. Por ejemplo, la canción que Agustín Lara le hizo a Veracruz sería hermoso poder hacer una nueva versión. De hecho yo tengo una canción que se llama maíz en la que en las primeras estrofas hace una referencia a Agustín Lara; también la grabé en maya. Es bonito porque ahí hay algunas referencias y ahora bien, habría que ver qué álbum o qué piezas musicales son las que me quedan bien y al mismo tiempo empezar a ver la cuestión de los derechos que aunque antes yo creía que era muy fácil, es un rollo. Pero sería para mí hermoso poder interpretar algunas canciones de esas que ayuden a conectar con la gente y sobre todo con los jóvenes, sería precioso.

MD’B: ¿Cómo llegaron las canciones “Ella” y “Amor Mío”? ¿Es una experiencia personal?

TD: De la canción “Ella” yo tomé la inspiración de una ruptura amorosa que tuvo mi hermana y ahí comenzó a surgir esta idea de poder crear una canción que fuera un guiño de anímate, alégrate y deja de andar sufriendo y es como surge la canción “Ella”. “Amor mío” es un bolero que yo prácticamente le escribí a mi abuelo; él era muy romántico y le encantaba muchísimo también la música. De hecho fue mi primera inspiración musical mi abuelo porque siempre, siempre, siempre yo estaba ahí en el corredor de la casa de mis abuelitos agarrando canciones viejitas y el agregándoles estrofas, moviéndoles y haciendo y deshaciendo; entonces fue mi principal inspiración para poder hacer esta canción imaginándome que él se la escribía a mi abuelita y así fue como surgió.

MD’B: En “Ella” fusionas el reggaetón con la cumbia y en “Amor Mío” no hiciste fusiones.

TD: “Amor Mío” es bolero, no tiene ningún otro género. La instrumentó una chica que es muy buena; ella está en Los Ángeles y trabaja para Disney. Ella como que le puso un toque bastante bonito que como que la acompaña y yo diría que es un bolero con unos tintes pop y creo que al final el hecho de poder elegir trabajar con estos productores es como la oportunidad para poder empezar a expresar quién soy y al mismo tiempo trabajar con productores de diferentes partes del mundo y eso es algo que a mí me deja una experiencia muy enriquecedora.

MD’B: Platícanos de la conceptualización del video de cada una de las canciones.

TD: Hay una casa productora que se llama Fierro Viejo que está en Ciudad de México. Con ellos trabajamos esa parte de los videos musicales. Prácticamente están conectados. La idea era tener a tres modelos que no tuvieran un perfil como generalmente se usa; ya sabes, de las súper modelos y no sé qué cosa, sino fue más usar a gente real. Entonces la idea es como si estuvieran un show mío y ellas están gozando.

MD’B: ¿Qué más viene en tu vida?

TD: El martes 27 de septiembre voy a sacar mi segundo álbum que se llama “Alguien Real” y el domingo 27 de noviembre voy a cantar en el Flow Fest en la Ciudad de México.

MD’B: ¿Existe ese alguien real en la vida de Taylor Díaz o todavía no?

TD: Estás hablando con él.

MD’B: ¿Qué tan poeta te consideras?

TD: (ríe) ¡Qué pregunta tan profunda! (vuelve a reír) Yo creo que lo suficiente para poder ver la belleza en todo.

MD’B: ¿Cuál es tu poeta preferido?

TD: Tengo un personaje del siglo pasado que me fascinaba que era Guillermo Prieto. Era un hombre redondo, fascinante su historia. Cuando yo leí lo que hizo de salvar a Benito Juárez y escribió “Los valientes no asesinan”, dije ¡wow!. Lo leí muy chico, como a los 15 o 16 años. Era un libro que leí cuando estaba en la prepa, entonces fue la primera vez que supe de Guillermo Prieto.

MD’B: ¿Algo más que quieras agregar?

TD: Decirle a la gente que muchas gracias por escuchar mi música y lo que he estado haciendo. Es para mí una bendición enorme hacer lo que hago.