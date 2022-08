México con gran potencial para su desarrollo sostenible a través de la bioeconomía y bioenergía

Staff/RG

Paola Varela Pérez, egresada de la Licenciatura en Administración de Negocios Internacionales de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), destacó que países como México, ricos en recursos naturales, tienen un gran potencial para la bioeconomía, un modelo económico que busca pasar de la economía actual lineal basada en recursos fósiles a una circular basada en recursos orgánicos renovables de forma social, ambiental y económicamente sostenible.

La bioeconomía es el futuro de los negocios y la sociedad ya que se está desarrollando rápidamente en todas las industrias, como ejemplo, la egresada UDLAP citó a la bioenergía, una industria en rápido crecimiento. Específicamente en México, comentó hay una gran oportunidad y necesidad de transicionar a la bioenergía, ya que la producción de energía continúa mayoritariamente sostenida por recursos fósiles, “un recurso no renovable ni sostenible que tampoco provee seguridad energética”.

En cambio, afirmó la bioenergía cuando se hace dentro de un marco sostenible “es energía creada a partir de plantas, un recurso renovable y limpio, además económico” y una buena fuente energética para zonas rurales ya que éstas tienen acceso a un sistema descentralizado de energía al tener el biodigestor cerca, y finalmente es un modelo circular porque “los residuos de biodigestor se utilizan como un fertilizante muy valioso para los agricultores”.

Respecto a esto, la egresada UDLAP también mencionó que la bioenergía es un tema que sin duda tiene gran potencial y áreas de oportunidad en México, pero no se cuentan con las sinergias necesarias, “la bioenergía se basa en la agricultura y somos un país en el que hay varios sectores primarios”, sin embargo no está siendo promovido ni fomentado a pesar de que hay algunos actores involucrados, “falta mucho apoyo del gobierno, no hay incentivos para generar energías renovables, sí hay en algunas áreas por ejemplo en la solar y en la eólica pero no en la bioenergía”, afirmó.

Actualmente, Paola Varela Pérez cuenta con estudios de maestría en Bioeconomía por parte de la Universidad de Hohenheim, donde presentó una tesis sobre el uso de nopal tunero para generar energía. Además, la egresada UDLAP es un ejemplo del trabajo necesario dentro de la bioeconomía ya que es cofundadora de Holiroots, una starup enfocada en emprendedurismo social dentro del área de industria alimenticia en Alemania. Respecto a esto explicó que con este proyecto buscan la optimización de residuos que hay en la agricultura, “algunas verduras o frutas que por temas estéticos o sobre producción no se utilizan y se desperdician nosotros le damos un uso por su valor alimenticio y creamos un producto con valor agregado para el consumo humano”, afirmó.

Holiroots es un proyecto que surgió durante su estancia de maestría a raíz de la participación en el concurso Holistic Use of Vegetables, el cual invitaba a universitarios de la Unión Europea a darle un uso a los vegetales que son desperdiciados pero que cuentan con los mismos nutrientes que los que si llegan a comercializarse en los supermercados. Paola Varela Pérez es parte de los egresados UDLAP por el mundo, si deseas conocer más sobre su experiencia universitaria visita el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=LazcCLVtptM