Pilotos de avión de pasajeros se quedan dormidos y se pasan del aeropuerto

Un piloto y su colega copiloto se quedaron dormidos a bordo de un avión de pasajeros y se pasaron de su destino final.

El incidente ocurrió el pasado lunes durante el vuelo ET343 de la aerolínea Ethiopian Airlines, que viajaba de Jartum, la capital de Sudán, a Adís Abeba, en Etiopía.

De acuerdo con el reporte, cuando los pilotos debían comenzar su descenso hacia el aeropuerto Bole de Adís Abeba, los datos del radar mostraban que habían sobrepasado su destino.

Deeply concerning incident at Africa’s largest airline — Ethiopian Airlines Boeing 737 #ET343 was still at cruising altitude of 37,000ft by the time it reached destination Addis Ababa

Why hadn’t it started to descend for landing? Both pilots were asleep. https://t.co/cPPMsVHIJD pic.twitter.com/RpnxsdtRBf

— Alex Macheras (@AlexInAir) August 18, 2022