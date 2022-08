Alito Moreno califica como “inaceptable” la detención de Murillo Karam

RDS/STAFF Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), calificó como “inaceptable que el Gobierno Federal persiga a exfuncionarios públicos que buscaron resolver y procurar justicia en un caso tan relevante y triste como el de los estudiantes de Ayotzinapa”. Nadie quiere un “chivo expiatorio” en este doloroso hecho, argumentó. Luego de que se informó de la detención del Ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, en un mensaje en sus redes sociales el dirigente nacional del tricolor señaló que la desesperación del gobierno, por sus malos resultados, lo obliga a dar esta clase de golpes mediáticos, en vez de dar certeza al país y brindar justicia a las víctimas directas e indirectas de esos hechos. El Presidente Alejandro Moreno dijo que lo esperado hubiera sido la detención de quienes desaparecieron y agredieron a los estudiantes. “Pero no. Buscan culpar a los que atrajeron la investigación, la cual involucraba a varios funcionarios vinculados desde ese entonces a quienes hoy están en Morena”, expresó. El líder nacional del PRI consideró que la detención del Ex Procurador “es una señal de que el Gobierno no busca dar justicia a los familiares de los jóvenes ni certeza al país”. Más bien, agregó, “acciones como ésta buscan distraernos de las crisis de inseguridad, inflación, desempleo, pobreza y de la crisis en el sistema de salud pública del país”. El Presidente Alejandro Moreno manifestó que en el PRI “confiamos en que los jueces federales harán justicia, sí al ex Procurador Murillo Karam, pero sobre todo a las familias de los desaparecidos”.