JOYSBIO, uno de los fabricantes líderes a nivel mundial de kits de prueba rápida, ha desarrollado dos nuevas pruebas para la viruela sísmica que ofrecen resultados en 15 minutos

PRNewswire

JOYSBIO, uno de los fabricantes líderes a nivel mundial de kits de pruebas rápidas de flujo lateral, se enorgullece de anunciar el desarrollo de dos pruebas para la viruela sísmica que ofrecen resultados en 15 minutos o menos. JOYSBIO presentó recientemente una prueba rápida de antígenos y una prueba rápida de anticuerpos IgM/IgG, ambas para la viruela sísmica y con marcado CE y de diagnóstico médico in vitro (DIV). La prueba de antígenos analiza muestras de suero humano, plasma, sangre entera, hisopado de garganta, saliva o exudado de lesiones para determinar si existen antígenos del virus de la viruela sísmica. La prueba de anticuerpos IgM/IgG utiliza algunas gotas de sangre para encontrar los anticuerpos que el cuerpo de una persona creó después de la infección por viruela sísmica. Ambas pruebas se encuentran actualmente en evaluación clínica en Europa y mostraron resultados confiables en los pacientes infectados. Puede obtener más información en https://en.joysbio.com/monkeypox-rapid-test-kit/.

“Tras la COVID-19, surgió otra preocupación sanitaria global, la viruela sísmica”, afirmó Rick Zhang, director de Desarrollo de Negocios de JOYSBIO. “Afortunadamente, contamos con tratamientos para la viruela sísmica que pueden reducir las lesiones dolorosas y la probabilidad de muerte. También tenemos una vacuna para esta enfermedad desde hace mucho tiempo. Sin embargo, antes de que los pacientes puedan ser tratados, necesitan ser diagnosticados adecuadamente. La viruela sísmica se parece a muchas otras enfermedades eruptivas. Nuestras pruebas serán una gran herramienta para los profesionales de la salud, especialmente si tienen acceso limitado a pruebas PCR”.

La viruela sísmica ha tenido una tasa histórica de mortalidad del 0,1 % al 11 % en la población general, pero es mucho más preocupante entre los niños, donde la tasa de mortalidad puede dispararse. Saber qué enfermedad se tiene siempre es el primer paso para sobrevivir. Con las pruebas rápidas de antígenos y anticuerpos para la viruela sísmica de JOYSBIO, obtener esas respuestas será mucho más rápido y le permitirá al personal sanitario proteger mejor al público y a sí mismos.

“En JOYSBIO, estamos comprometidos a mantenernos actualizados en relación con todas las infecciones que amenazan a la humanidad. Seguiremos mejorando nuestras pruebas existentes y desarrollando otras nuevas según sea necesario. Cuanto antes sepa uno que está enfermo, más pronto podrá tomar medidas proactivas para prevenir la propagación y cuidarse a sí mismo”, afirmó Zhang.

Acerca de JOYSBIO

JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd. es una empresa china de biotecnología enfocada en I+D que desarrolla, fabrica y suministra kits de prueba rápida de diagnóstico médico in vitro (DIV) de alta calidad, así como novedosos kits de reactivos personalizados para todo el mundo. JOYSBIO fue fundada por un equipo de profesionales con muchos años de experiencia combinada en las áreas técnica, de marketing/ventas, operacional y de fabricación en esta industria. JOYSBIO es un desarrollador y fabricante líder a nivel mundial de kits de prueba de flujo lateral que suministró más de 200 millones de unidades de kits de prueba rápida para el SARS-COV-2 durante el brote de la COVID-19.