Coldplay rinde homenaje a Olivia Newton al ritmo de ‘Summer Nights’ en concierto

Olivia Newton-John conquistó a millones de corazones con su dulce y carismática interpretación de Sandy. Su muerte el pasado 8 de agosto conmocionó tanto a los fans de Grease como al mundo del espectáculo, incluida la banda Coldplay, que en su más reciente presentación le dedicaron un emotivo homenaje a la actriz.

La agrupación liderada por Chris Martin ofreció un concierto el martes en el estadio de Wembley en Londres como parte de su gira Music of the Spheres. Durante el show, el cantante unió su voz a la de Natalie Imbruglia para rendirle un tributo a la artista, quien falleció a los 73 años tras un larga batalla contra el cáncer de mama.

En memoria de Olivia Newton-John, Chris Martin y Natalie Imbruglia, una cantautora australiana, cantaron Summer Nights, un tema de la película Grease que se popularizó en la década de 1970.

Chris Martin asumió el papel de John Travolta, que interpretó a Danny en la cinta, mientras que Imbruglia tomó el lugar de Olivia Newton. En el tributo también participó Jacob Collier, ganador del Grammy, que tocó el piano y cantó partes del coro.

Coldplay y sus invitados emocionaron con su versión de Summer Nights a alrededor de 90 mil personas, que reaccionaron al momento con gritos y ovaciones, tal como se observa en el video que circula en YouTube.

Sin duda, la presentación se convirtió en un conmovedor recuerdo dado el reciente fallecimiento de Newton, que además de su carrera en el cine destacó en la industria musical con éxitos como If You Love Me, Let Me Know y Physical.

Así fueron los últimos días de Olivia Newton-John

Aunque su familia en un principio prefirió mantener en privado las causas de su fallecimiento, su sobrina ha decidido hablar de las complicaciones de salud que enfrentó la actriz en sus últimos días.

En una entrevista para el programa australiano A Current Affair, Tottie Goldsmith reveló que la estrella estuvo hospitalizada por varios días. Señaló que además del cáncer, padeció otras infecciones y su sistema inmunológico estaba muy débil.

“No sólo fue el cáncer lo que la atrapó, también hubo otras complicaciones al estar ingresada en un hospital y tener un sistema inmunológico muy sensible… Se vino abajo en los últimos cinco o seis días”, mencionó la cantante, que formó parte de la banda Chantoozies.