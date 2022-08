¡Caray! Detienen en EU a Alberto Aguilera Jr., hijo mayor de Juan Gabriel

EXCELSIOR

En las últimas horas ha trascendido que Alberto Aguilera Jr., hijo mayor de Juan Gabriel, fue detenido por autoridades estadounidenses en El Paso, Texas.

Según el programa de espectáculos Chisme No Like el hijo mayor del Divo de Juárez fue aprehendido en El Paso, Texas, presuntamente por haber cometido un delito en 2012, versión que aún no ha sido confirmada de manera oficial por parte de autoridades de aquel país.

Aunque no se han dado muchos detalles de su aprehensión o de los cargos que podría enfrentar Aguilera Jr, ante las autoridades norteamericanas, se sabe que en junio de este año tuvo problemas con la policía local por el delito de acoso a un servidor público, incluso llevó un proceso y se le dio libertad condicional.

Por esta razón Alberto Aguilera Jr. se convirtió en uno de los hombres más buscados en la entidad de Estados Unidos.

Además de estas acusaciones el programa Chisme No Like dio a conocer que al hijo de Juan Gabriel le fue impuesta una medida de libertad condicional en 2016 por el delito de robo, pero al poco tiempo de terminar con la condena Alberto escapó, por lo que fue aprehendido nuevamente.

Escándalos de Alberto Aguilera Jr.

Los escándalos para el mayor de los hijos del intérprete y autor se han hecho presentes en repetidas ocasiones, razón por la cual Juan Gabriel ya había puesto distancia con su hijo, relación que no se pudo reparar por la repentina muerte del cantante.

En 2019, Aguilera se internó en una clínica de rehabilitación en la Ciudad de México para poder tratar sus problemas de adicciones con el alcohol a consecuencia de una depresión por la pérdida de su hijo y su divorcio.

También se ha enfrentado a sus hermanos por la repartición de bienes de su padre, situación que hasta el momento, no ha podido solucionarse.