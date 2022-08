Asesinaron a balazos al hijo del alcalde de Celaya, Javier Mendoza Márquez

INFOBAE

Hombres vestidos de negro y fuertemente armados abrieron fuego contra la camioneta en donde viajaba

La tarde de este miércoles fue ejecutado Guillermo Mendoza Suárez, hijo del alcalde de Celaya, Javier Mendoza Márquez. Las acciones sucedieron minutos después de las 3 de la tarde afuera de una farmacia Guadalajara ubicada en las calles 2 de abril esquina con Madero, en la colonia Villa de los Reyes.

El ataque armado dejó por lo menos 15 casquillos percutidos y fue ejecutado por sujetos con armas largas que abrieron fuego contra la víctima que se disponía a comprar. El cuerpo quedó tendido al interior de una camioneta negra tipo Grand Cherokee.

Información previa señala que Mendoza Suárez habría entrado al establecimiento y al salir de el fue emboscado por hombres fuertemente armados y vestidos de negro, quienes habrían disparado en 20 ocasiones.

La muerte fue confirmada por paramédicos y la zona fue acordonada. También se empezaron las diligencias correspondientes.

Según medios locales el lugar fue asegurado por elementos de la policía y también se presentaron Jesús Rivera Peralta secretario de seguridad, Ramón Medellín, secretario particular del alcalde y Jorge Gámez, secretario del ayuntamiento.

A través de la red social Twitter, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, se pronunció sobre los hechos, repudiando el ataque y señalando que la Fiscalía General del Estado es la encargada de la investigación del crimen:

Autoridades de Guanajuato ofrecieron una conferencia de prensa donde señalaron que hasta el momento no hay detenidos por los hechos ocurridos en la tarde. Las autoridades municipales solicitaron comprensión y respeto en estos momentos de duelo:

“Hoy tenemos que cerrar filas por Celaya, por la gente de bien, por las presentes y futuras generaciones, no especulemos, la gente buena somos mayoría”. Comentaron las autoridades en un mensaje conjunto.

Durante el mensaje expresaron sus condolencias al presidente municipal Javier Mendoza y a su esposa Rosita Suárez por el asesinato y pidieron mantener la unidad, también refrendaron su compromiso con la seguridad de la entidad. Al termino de la breve conferencia no se retomaron preguntas.

La Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) reprobó el homicidio de Guillermo Mendoza Suárez e informó que entró en coordinación con el Gobernador de Guanajuato Diago Shinue para dar con los criminales y castigarlos.

También Marko Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), se pronunció en Twitter comunicando su solidaridad con el Presidente Municipal de Celaya, así como con su familia. También condenó los hechos y exigió justicia ante los actos de violencia en todo el país.

Tan solo un día antes, el 16 de agosto el alcalde la entidad comunicó que había firmado un convenio con la finalidad de reforzar la seguridad pública en el municipio con lo cual Celaya recibiría equipamiento y servicios de profesionalización destinados a la Secretaría de Seguridad gracias a una inversión de casi 19 millones de pesos.

La semana pasada, el propio Alcalde de Celaya declaró que al municipio no le toca atender los homicidios, después de que se diera a conocer el asesinato de un policía:

“Lamentablemente aún cuando no es competencia de nosotros, no es competencia del municipio, todo lo que es ese tipo de delincuencia es otra competencia, no nosotros”

Días antes, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) colocó narcomantas en Celaya con mensajes en los que se deslindaban de dos masacres en centros nocturnos que sumaron 21 víctimas. Según reportes locales, las narcolonas fueron puestas en un puente de la Avenida 2 de Abril, así como también en la calle Gaspar de Almanza y en el paso peatonal de la avenida Celaya Dolores-Hidalgo.