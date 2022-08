Autor Bayardo Quinto Núñez

Pohema: ¡El numen soñado!

Mi Bitácora de Futuro

…Si ignoras

a las personas

pierdes la historia,

y vas a perder

la oportunidad, sino

vas te deja el tren.

En tanto, la “Gloria

es digna de los triunfos”,

y dócil al afán

y al numen soñado,

como aquel rito

ó eslabón en sus

claras facetas

del libro amable

de la vida.

Ahí está el día

que revela

sus colores

y florece en el jardín

del tiempo.

¿Dónde está la verdad?

En uno mismo pernocta,

pero no queremos

darnos cuenta lo

que somos.

¿Por qué? ¡Hasta

para quedar loco

se tiene que

pedir permiso a la

mente, mientras

tanto gánatelo.!

Para mí no

eres rival. Cuando se

lee un libro,

se aprecia una

obra pictórica,

música ó cualesquier

otra arte, se hace

para disfrutar.

No hay que ser

como los demás

que lo hacen para

criticar y mal disponer.

Presumen no entender

o no quieren

entender. Egoístas.

Pero. El Universo

aquí en la tierra

ahora es nuestro Cielo,

el más difícil

porque sobre

el caminamos,

vivimos, nos

desarrollamos, lo

sentimos, explotamos.

Es una Hemeroteca

que frente

a rostros imaginarios,

y crónicas recogidas

con urgencia para

hibernar en la

melancolía o como

lo conciba cada

quien desde su mente.

El otro Cielo,

Universo, allá seguro

este es de otro tipo,

que ahora está

impreso, mañana

no. Cuando

lleguemos seguro

es semejante.

Será nuestro

Cielo, Universo…

Acerca del autor de esta obra letrística Bayardo Quinto Núñez, abogado y notario publico, escritor, pintor y músico