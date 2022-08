Marcus Ornellas platica sobre su personaje Fernando Ortega y el final de “Mujer de nadie”

Por Mino D’Blanc

Marcus Ornelas platica sobre su personaje Fernando Ortega, protagonista en “Mujer de nadie” y sobre el final de dicha telenovela que será este viernes 12 de agosto a las 21:30 horas por “las estrellas”.

Agradecemos las finas atenciones de la licenciada Denise Cabrera, de Televisa, para la realización de esta entrevista.

MD’B: Grabaron parte de la telenovela en la ciudad y en el estado de Puebla.

MO: Así es. Nos recibieron con los brazos abiertos, ahora sí que gracias a toda la gente que nos recibió ahí, nos la pasamos muy bien, fuimos muy bien recibidos, muy buena vibra, qué te digo, la pasamos muy bien.

MD’B: ¿Qué te deja el personaje de Fernando?

MO: Es un personaje que me deja mucho no solo en el aspecto profesional, sino también personal al tener que buscar y tocar vibras tan profundas del personaje, uno se lleva cosas, regalos de él. Es un personaje que le tengo mucho cariño y es un proyecto que le tengo mucho cariño también porque hemos hecho una gran familia, un gran equipo, una producción muy cuidada por nuestra querida productora Giselle González, muy bien dirigidos por nuestros grandes directores Juan Carlos Blanco y Fabián Corres y todo el equipo de producción, dirección de fotografías, de cámaras y todo eso y además de las primerísimas actrices, los primerísimos actores de teatro, de cine, de televisión que nos acompañaron en este proyecto.

MD’B: Un proyecto corto de 45 capítulos, a comparación de la historia original de Liliana Abud que se grabó hace 18 años y que fue larga. Al tener que sintetizarse al nuevo formato de la televisión y del melodrama, se hacen cortos, pero muy sustanciosos.

MO: Definitivamente. Es una nueva forma; hoy en día así como en el teatro la gente ya no se queda sentada tres horas para ver una obra, ya la gente está acostumbrada a ver historias más compactas, más ágiles, más vertiginosas por así decirlo, y creo que eso es una característica positiva de este proyecto que es una historia corta de 9 semanas de 45 capítulos, donde suceden muchas cosas y cada capítulo es muy ágil. Como lo decimos de broma en la producción que cada uno es como si fuera un final de viernes, porque es una historia muy ágil y eso hace que la gente esté al pendiente, esté pegada al televisor acompañándonos de lunes a viernes y eso creo que es un formato que va a ganar mucho espacio en la televisión. Ya hay muchos proyectos que son de 45 ó 50 capítulos, y habrá otros que sean de 80 o más, pero es dependiendo de la historia y creo que a esta historia le quedaban muy bien esos 45.

MD’B: ¿Qué cosas tuyas tiene Fernando y qué cosas no tienen en común?

MO: Finalmente desde que empiezo un personaje, que es una construcción y estoy en la búsqueda del mismo, yo siempre trato de encontrar las diferencias que existen entre Marcus y el personaje. Porque las similitudes y las cosas en las que nos parecemos, esas normalmente de manera natural y es importante encontrar esas diferencias para que justo no veamos a Marcus ahí en escena. Sí hay parte de Marcus porque el personaje está siendo interpretado por mí, pero hay cosas que tenemos que crear y también para separarme de personajes anteriores. Hay muchas cosas que le he regalado y hay muchas cosas que he aprendido del personaje. Es un personaje muy visceral en el buen sentido obviamente, un personaje que tiene las disposiciones a flor de piel y lucha por defender a la gente que está sufriendo injusticias y es un hombre que defiende a la mujer, es un hombre que tiene muchos valores y creo que en eso nos parecemos mucho y es un hombre que no se queda callado. Yo creo que Marcus tengo más filtros, trato de ser un poco más político y Fernando no, Fernando es más visceral, es más impulsivo en sus decisiones y reacciones.

MD’B: ¿Cuál fue el mayor obstáculo con el que te enfrentaste a la hora de crear el personaje de Fernando?

MO: Fue alejarlo de mis personajes anteriores. Especialmente el periodista de Martín Guerra que hice en “Si nos dejan”, porque al ser protagonistas, tienen ciertas características en las que se parecen mucho, pero es importante destacar donde son diferentes para que no se repita el personaje con un nuevo look. Entonces para mí el reto mayor al principio de proyecto y de la construcción del mismo, no solamente para mí, sino para mis directores, para mi coach que estuvimos trabajando en esa parte para crear un personaje nuevo con su propia historia y que se alejara de los personajes anteriores para que no se vea como suele pasar a veces, de que se ve al mismo personaje en diferentes historias interpretado por el mismo actor. Entonces lo importante y lo más difícil al principio fue alejarnos de esos personajes.

MD’B: ¿Qué tanto cambia el final de “Mujer de nadie” en relación al final de la historia original de “Amarte es mi pecado”?

MO: Definitivamente. Para empezar es una historia a la versión anterior; esta es una historia muy compacta y no puedo adelantarles, pero sí te puedo decir que es un final muy padre, muy bonito, muy interesante y definitivamente sí vienen muchas sorpresas para este final. No puedo decir más, porque lo voy a contar y la productora me va a regañar.

MD’B: ¿El arco dramático de tu personaje cambia mucho en estos últimos días?

MO: Viene cambiando desde el principio. En las últimas semanas ha tenido un cambio muy grande y ahorita vienen más cambios, vienen más cosas, es una semana muy cardiaca, es una semana que va a tener muchas emociones.

MD’B: ¿Esperaban el éxito que ha tenido la telenovela?

MO: La verdad sí, estamos muy contentos. La verdad uno nunca sabe; finalmente por más que sea un proyecto con una calidad excepcional, no existe una fórmula perfecta para el éxito, para el rating por así decirlo, pero comparado al rating que tuvo el proyecto anterior, yo creo que nosotros lo levantamos muchísimo, hemos tenido muy buen rating para el horario, un buen rating para el historial de los últimos proyectos al aire y estamos muy contentos. Hemos mejorado el rating desde que empezamos y vamos in crescendo y eso es un factor muy importante que tenemos que agradecer al público por regalarnos su tiempo ahí frente al televisor y acompañarnos.

MD’B: ¿Por qué el público, haya visto o no haya visto la telenovela, la tienen que ver en estos últimos días y obviamente el final?

MO: Porque esta historia es muy vertiginosa y que especialmente esta semana es muy emocionante y queremos invitar a toda la gente que nos acompañe desde hoy y hasta el viernes de la semana final de “Mujer de nadie”. Viene un desenlace muy interesante, no les puedo adelantar mucho, pero lo que sí les puedo decir es que va a ser un final muy emocionante.

MO: Al ser protagonista de telenovelas realizadas por Televisa, tienes un papel preponderante cuando el mundo de la televisión se ha visto afectado en muchos aspectos, pero también se ha visto comprometido a subir mucho su estatus de calidad, por todo lo que se hace actualmente en las plataformas, en las redes sociales, en los nuevos canales, sin duda alguna. ¿Cuál es tu compromiso como actor y tu compromiso social frente a este nuevo mundo de hacer televisión y de que la gente de repente ha dejado de creer un tanto en la televisión?

MO: No creo que la gente haya dejado de creer en la televisión, sino que hay muchos puntos de vista. Yo creo que hay más opciones y ahora no se está limitado a tener que esperar ciertos horarios para ver un programa. Uno tiene la opción en las diferentes plataformas de ver el programa que uno quiere a la hora que uno quiera y en la cantidad de capítulos que están disponibles y que uno pueda ver. Esa es una nueva forma de contenido, pero no es la única. Y la aunque mucha gente ha dicho que la televisión va a desaparecer, jamás va a pasar eso. Así como cuando inventaron la televisión creían que la radio iba a desaparecer y no es así; la radio se transformó, se adaptó a la nueva realidad de la misma manera en que la televisión lo está haciendo y creo que Televisa lo está haciendo muy bien con buscar mejorar su contenido y también creando una plataforma como lo es Vix, su nueva plataforma, con un contenido que se puede ver en vivo o se puede ver de manera streaming, que uno puede escoger el horario para ver la programación o se puede ver todo junto, porque incluso se pueden ver los capítulos de “Mujer de nadie” en Vix, 24 horas después del capítulo que sale al aire, a la hora que se quiera. Entonces es la nueva forma en que la televisión se va a quedar en la sociedad. Mucha gente todavía tenemos la costumbre de ver la televisión, de sentarnos en ciertos horarios y esa es la parte bonita de la televisión, de decir “muchachos a las ocho y media, a las nueve y media vamos a ver un programa, vamos a ver “Mujer de nadie” o vamos a ver el programa que queramos y lo vamos a ver juntos y lo vamos a ver en familia” y es un momento de unión familiar, porque cada vez, yo te lo digo por experiencia propia, tengo un hijo de seis años y es esa cosa de que “yo como ahorita…, no, yo como después…, no, yo ya no voy a comer…, no yo ya comí…”, no tú te vas a comer con nosotros y es esa constante de querer juntar a la familia que tenemos que preservar esos momentos, no solamente de comer juntos, de estar juntos, de reunirnos, para ver algo, platicar de algo, para desayunar; que esa tradición, ese ritual debe permanecer y debemos cuidar. Entonces regresando a la pregunta, yo creo que la televisión se está adaptando a la nueva realidad, pero seguirá teniendo mucha fuerza; no tanto como antes porque era el único contenido que había, ahora hay muchos contenidos, pero seguirá con una fuerza importante en el mercado audiovisual, definitivamente.

MD’B: ¿Te vamos a ver prontamente en teatro?

MO: Tengo por ahí algunas propuestas para teatro. Si no se dan, voy a producir una obra yo mismo porque quiero y voy a hacer teatro y antes de fin de año quiero hacer una obra con un personaje que me llene, que me dé mucho y espero que la encuentre, y si no, ya tengo una obra la cual podré producir y presentar aunque sea algunas cuantas funciones, pero necesito hacerlo. Quiero hacer teatro.

MD’B: ¿Harías monólogo?

MO: Le tengo mucho respeto a los monólogos, ya los he hecho. Es un gran trabajo definitivamente lograr un buen monólogo, un gran reto, pero bueno, estoy abierto a lo que venga.

MD’B: ¿Qué otra cosa viene en tu vida a nivel profesional, además de la obra de teatro que me platicas?

MO: Ahorita estoy disfrutando a mi hijo, la verdad, porque los últimos meses han sido muy pesados con el trabajo y casi no he estado con él. Las últimas dos semanas nos fuimos de viaje, regresamos antier y ahorita estoy disfrutando estas dos últimas semanas que nos quedan antes de que regrese a sus clases. Estar con él al cien por ciento, disfrutarlo y poder compartir tiempo juntos.