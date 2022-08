Alex Fernández platica sobre “La mejor decisión”, su nuevo sencillo

A mediados de este mes de agosto sale su nuevo disco.

Por Mino D’Blanc

Alex Fernández platicó en conferencia virtual para representantes de diferentes medios de comunicación sobre “La mejor decisión” que es el sencillo que actualmente está promocionando de su nuevo disco que lanzará a mediados de este mes. También comentó sobre el trabajo con Edén Muñoz y sobre sus siguientes presentaciones.

Agradecemos las finas atenciones del licenciado Miguel Ángel Hidalgo para la realización de nuestro trabajo periodístico.

-¿A qué retos te enfrentaste para esta nueva producción?

AF: Sí fue un gran reto. Uno de los parámetros que sucede para ver si no nos estábamos yendo o pasando mucho de la raya, porque al final de cuentas es algo que no me gustaría hacer; sí me gustaría experimentar pero siempre de cierta manera guardando el respeto al mariachi y uno de esos parámetros fue mi abuelo que alcanzó a escuchar todo el disco, le pregunté qué le parecía, si se le había bien, porque es la persona más tradicional que conozco. Me dijo que le encantaba el disco, que estaba padrísimo; en ese momento me aliviané muchísimo, estuve muy contento y me dio mucho gusto.

-¿Cómo fue trabajar con Edén Muñoz, quien es el escritor, director y productor de “La mejor decisión”?

AF: Estuvo muy interesante trabajar con Edén porque es un personaje; es súper chistoso, alivianado, humilde y muy amigable y también es fácil de trabajar con él. Aprendí mucho porque tiene una gran visión, le gira mucho la ardilla y me divertí bastante. Mezclamos los dos géneros que es el mariachi con su género que es más como sierreño, norteño, mariacheño y todo eso y al final refrescamos y evolucionamos un poco el mariachi y sí fue una gran experiencia haber trabajado con un personaje como él.

-¿Qué le aprendes a Edén Muñoz?

AF: Le aprendí muchísimas cosas. Es un cuate muy listo, que tiene muchísima creatividad y él en el estudio me controlaba hasta el vibrato y cómo terminar las frases, cómo empezarlas para marcar un estilo diferente, me enseñaba también cómo visualizaba las canciones, en qué se fijaba en las canciones, en los coros, qué se imaginaba con ciertos coros, cómo era su forma de pensar y fueron varias cositas que se me hicieron muy interesantes que le aprendí al buen Edén y ahora ya pienso en esas cosas a la hora de seleccionar y grabar una canción.

-Platícanos sobre la conceptualización del video de “La mejor decisión”.

AF: Al final las ideas del video en sí, ahí sí yo nunca me meto en esos temas porque me imagino que Sony le dice a los directores la idea de que queremos hacer esta fusión, queremos revolucionar y refrescar el mariachi y todo, pero a la hora de la dirección y a la hora de las escenas y todo, ya se encargan cien por ciento los directores; si acaso a lo mejor veo que hay una escena que no me gusta o algo por el estilo, pues igual les digo para ver si se puede cambiar o eliminar de plano, pero por lo general sí es como en el caso de este video, los directores quieran. Me divertí mucho haciendo este video también; nunca había trabajado yo con estos directores, pero mi abuelo sí y creo que sí traen un rollo muy interesante y me gustó mucho cómo quedó el video.

-¿Cuál es tu canción favorita del disco?

AF: En este disco tuvimos un gran problema que fue a la hora de seleccionar los sencillos hay doce canciones y un bonustrack y cuando grabé el disco que fue hace como ocho meses, todavía no sabía cuáles iban a ser los sencillos, pero ya tenía una idea. No es que le quite mérito ni mucho menos a las que no han salido o a las que ya han sido sencillos, pero para no hacer el cuento largo, las que yo veía como sencillo y las que eran como las que más me gustaban, todavía ni siquiera han salido, van a salir con el disco. Eso habla de qué tan completo está este disco, cada una de las canciones podía haber sido un sencillo. Entonces sí fue un problema, al final casi nos peleábamos entre la disquera, mi equipo de management, mi familia y todos por elegir los sencillos. De mis favoritas, “Muchachita” ya salió y era una de mis favoritas desde un principio y las demás que yo veía como potenciales sencillos van a salir cuando salga el disco completo que va a ser a mediados de agosto, entonces ya podrán escuchar ahí sin quitarles el mérito, las que eran como mis favoritas.

-Para ti como artista, ¿cómo ha sido manejar los géneros tradicionales mexicanos e incorporarlos a la fusión?

AF: Para mí ha sido una gran aventura jugar, experimentar y yo me divierto con todo. Incluso estaría dispuesto en un momento a hacer cosas un poco más locas, por decirlo así. Nunca me voy a despegar de lo tradicional y siempre va a ser mi vida el mariachi, yo procuro que esa siempre sea mi línea de trabajo, pero de repente sí me gustaría hacer mezclas, experimentos no solo con lo norteño, sino con otros géneros, ya sean por sencillos o colaboraciones o cosas así por el estilo y a mí me encanta, me divierto muchísimo y espero que le guste a la gente que me ha apoyado y que me sigue apoyando, que les guste también todo lo que hacemos. Eso es básicamente la razón, disfrutarlo y ver qué le parece a mi público también.

-Háblanos de las fusiones de géneros que te gustaría realizar.

AF: Mucha gente me ha preguntado “oye, ¿ya te cambiaste de género?, ¿ya te fuiste al regional mexicano?, ¿ya dejaste el mariachi?, ya tienes otro estilo, ya dejaste el traje de charro, ya traes un estilo más vaquerón” y lo único que he estado diciendo y por eso he estado dando el ejemplo del pop es que no quiere decir que yo haya cambiado mi estilo, yo siempre voy a estar con el mariachi y siempre vamos a seguir cantando y tocando lo mismo de siempre, pero como esta producción que fue un disco completo, no es que sea un sencillo o algunos sencillos; es una producción completa que hicimos con Edén que es el productor y el director, por eso fue que salen estas canciones así, por eso no porto el traje de charro, y así como ahorita surgió mariachi fusión norteño porque Edén es el director, igual si el siguiente director llegara por ejemplo hacer de pop, saldría un disco con mariachi fusión pop; no necesariamente digo que es lo que yo voy a hacer o que me encantaría hacer, ni mucho menos. Digo, me gustaría hacer de todo, pero no fue la intención de este disco de que así vamos a ir trabajando, todo depende de con quién estemos.

-Platícanos de tus siguientes presentaciones.

AF: Tengo varias. En Las Vegas voy a acompañar a mi papá en el grito el 15 y 16 de septiembre, luego lo acompaño el 18 en Pico Rivera, después me vengo ya solo a hacer el palenque en Pachuca el 14 de octubre y luego el 19 tengo aquí en mi tierra las Fiestas de Octubre, el palenque de Guadalajara y el 3 de noviembre el Metropolitan en la Ciudad de México.

-Estudiaste Administración de Empresas. ¿Cuál fue tu inspiración para dedicarte a la música y a este legado, arriba de los escenarios?

AF: Sí estudié Administración de Empresas. Mi abuelo un día 10 de mayo nos dice a los primos que cantemos una canción para nuestras mamás de regalo del Día de las Madres, me escucha cantar y es ahí donde él me dice “oye, yo te voy a lanzar, te voy a manejar y te voy a hacer un disco y te voy a enseñar y todo” y así fue como empezó. Entonces definitivamente fue mi abuelo.

-¿Cuáles son los consejos que a la hora de entrar a grabar, que a la hora de subirte a un escenario siempre llevas contigo de la dinastía Fernández?

AF: Procurar estar tranquilo porque nervioso siempre vas a estar. Me decían mi abuelo y mi papá que ellos siempre salen nerviosos. Respirar y estar lo más relajado que pueda a la hora ya sea de grabar o de salir al escenario.

-Acabas no hace mucho tiempo de ser papá. ¿Qué canción que te llegue al corazón le dedicas a tu hija o tienes pensado en escribirle algo?

AF: De hecho ya le sacamos una canción que se llama “El mejor regalo” que salió cuando nació; la sacamos de sencillo y desde chico me la hizo literal como traje a la medida, me la hizo para mí y sí me gustaría en algún futuro sacarle otra canción.