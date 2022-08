Video desde Puebla: Funcionarios deben concentrarse en sus tareas y no en temas electorales: Rivera Pérez

María Arévalo

Ante los destapes que han realizado algunos actores políticos para el 2024, el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez solicitó a sus integrantes de gabinete concentrarse en las tareas del gobierno municipal y no en temas electorales.

En entrevista en el Tecnológico de Monterrey, al anunciar la primera carrera por la juventud, destacó que los funcionarios tienen la obligación de cumplir con sus labores al cien por ciento.

“La indicación es que se concentren en sus tareas, pues viene el cierre del primer año de gobierno, no he tocado el tema electoral y no lo tocaré por el momento”, enfatizó el alcalde.