Felipe d’Avila será el candidato a la presidencia por el Partido Nuevo

El Partido Nuevo oficializó la candidatura de Felipe d’Avila a la Presidencia de la República. Es la primera vez que d’Avila se postula para el puesto ejecutivo más alto. La convención del partido se realizó el sábado pasado (30) en la ciudad de São Paulo.

La fórmula tendrá como candidato a vicepresidente el diputado federal Tiago Mitraud (también del Nuevo), quien lidera el Frente Parlamentario para la Reforma Administrativa. La convención nacional del partido Nuevo tuvo lugar en el edificio de la Cámara Americana de Comercio para Brasil.

En su discurso, d’Avila defendió la unidad del país y el respeto a la diversidad. “Un Brasil mejor comienza con un Brasil para todos, no solo para la tribu de uno, para el partido de uno, sino para todos. Y eso empieza por respetar la diversidad de ideas, de razas. Esa es la fuerza de este país”, resaltó.

“Un país dividido no crece, no mejora la vida. Un país dividido seguirá siendo pobre, desigual e injusto. No queremos este Brasil. El Brasil de la esperanza parte de algo muy importante: nuestra capacidad, unión para deshacer tribus que están saboteando la esperanza”, agregó.

Felipe d’Avila, nacido en São Paulo, es politólogo, con maestría en Administración Pública por la Universidad de Harvard y coordinador del movimiento Unidos por Brasil. En 2008 fundó el Centro para el Liderazgo Público, una organización sin fines de lucro dedicada a la formación de líderes políticos. Es escritor y tiene 10 títulos publicados.