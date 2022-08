Quejas contra aseguradoras, la mayoría por seguros de autos

Staff/RG

Se pueden evitar reclamaciones y negativas de pago conociendo y contratando la póliza adecuada: Abogados de Seguros, Defensa Segura.

Por ley desde 2019, todos los vehículos en México deben tener seguro.

CDMX a 2 de agosto de 2022. Los seguros para auto y motocicleta, por ley son obligatorios desde enero de 2019 a nivel nacional y contratar la póliza adecuada, así como conocer a detalle su cobertura, nos ayudará a evitar reclamaciones o negativas de pago de las aseguradoras, afirman los Abogados de Seguros, Defensa Segura, especialistas en resolver quejas contra aseguradoras, quienes a continuación nos hacen recomendaciones para contratar el mejor seguro y el más barato.

De acuerdo con la Condusef (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros) tan solo de enero a mayo de 2022 se registraron 14 mil 700 quejas en contra de aseguradoras, de las cuales 6 mil 700, (aproximadamente 45 por ciento) están relacionadas con seguros de autos.

De dichas quejas, 2 mil 700 son por negativa de pago de indemnización; 894 por inconformidad con el tiempo de reparación por escasez de suministros y refacciones; 761 son por inconformidad con el tiempo para el pago de la indemnización; 674 por inconformidad con la reparación, y 627 por inconformidad con el monto de indemnización.

Alejandro García López, abogado con más de 15 años de práctica en el Derecho de Seguros, y director del bufete Abogados de Seguros, Defensa Segura, señala que diariamente personas de todo el país los contactan para consultar si proceden sus quejas en contra de aseguradoras por negativas de pago y en muchos casos estos desacuerdos se pueden evitar contratando el seguro adecuado.

Por lo anterior, los especialistas de Abogados de Seguros, Defensa Segura, hacen las siguientes recomendaciones para evitar desacuerdos y disminuir al máximo los riesgos de reclamaciones, así como la negativa de pago de aseguradoras:

Explicarle a detalle al agente de seguros el uso que se le da al vehículo y lo que uno espera recibir de la aseguradora.

Determinar cuidadosamente el uso del vehículo. Recordemos que las pólizas que dan cobertura para uso particular no son válidas si el vehículo tiene algún uso comercial, por ejemplo, como taxi de plataforma (Uber, Didi, Cabify, etc.)

Una vez que se opte por alguno, leer cuidadosamente los datos contenidos en la carátula de la póliza y verificar que coincidan perfectamente con la información del beneficiario y del vehículo. Si existe algún error solicitar inmediatamente la corrección por escrito.

Revisar detalladamente las condiciones generales de la póliza, en especial las exclusiones de las coberturas y servicios adicionales que se ofrecen, así como los montos de deducibles que se cobran. Por ejemplo, una cobertura relevante es la deducible o con tercero responsable ya que, si la contratamos, en caso de tener un percance con otro vehículo que no tenga seguro, el nuestro asume los gastos de los daños materiales ocasionados.

Firmar de recibido, asentando la fecha respectiva.

Realizar cualquier aclaración, duda o trámite por escrito, vía e-mail e incluso WhatsApp.

Los expertos de Abogados de Seguros, Defensa Segura, recuerdan que adquirir o conducir un vehículo implica responsabilidades y es fundamental tener presentes los riesgos a los que estamos expuestos, por lo que contar con un seguro y conocer a detalle su cobertura, es una manera responsable y fácil de asumir estas obligaciones y tener la tranquilidad de estar cubiertos y respaldados en caso de algún percance vial.

Alejandro García López, añade que, “en el caso de tener un accidente vial, e incluso si nos lo solicita un agente de tránsito, estamos obligados a mostrar la póliza vigente del vehículo ya que no tenerla será motivo de multa en la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas y San Luis Potosí, que van de los 2 mil a los 4 mil pesos, mientras que en otros estados conlleva sanciones, y en todo el país es obligatorio”

Finalmente, es muy recomendable cotizar con varias compañías, comparar diferentes precios, así como coberturas y lo podemos hacer nosotros mismos en el siguiente enlace de la Condusef: Simulador de Seguro de Auto