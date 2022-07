No fue el día de ‘Checo’ Pérez; eliminado en la Q2 en Hungría

Excelsior-Adrenalina

Sergio ‘Checo’ Pérez y Red Bull no encuentran la solución a su auto. El mexicano fue eliminado en la Q2 del Gran Premio de Hungría, donde los comisarios de la F1 protagonizaron un error con el tapatío al quitarle su tiempo y devolvérselo después.

La pista lució diferente para la calificación, donde los tiempos de los pilotos mejoraron con respecto a la tercera práctica.

Perez had his lap time deleted for this BUT the stewards have now reinstated his time 👍#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/TuvyKmoD0I

— Formula 1 (@F1) July 30, 2022