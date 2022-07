“Amor En Español” es el nuevo disco del artista guatemalteco Jesse Baez.

Mino D’Blanc.

“Amor En Español” es el nuevo disco de Jesse Baez, mismo que ya se encuentra en todas las plataformas digitales.

“Decidí llamar a mi disco “Amor En Español” porque un día me puse a pensar que aunque suele decirse que el amor es un idioma universal, sólo en nuestra lengua tenemos cosas como la diferencia entre “te quiero” y “te amo”. Entonces caí en cuenta que mis composiciones quizá sólo tienen sentido total cuando las canto en español”, discernió Jesse Baez.

Con esta idea del amor como un lenguaje particular, el artista guatemalteco configuró las 11 canciones que forman parte de este álbum de larga duración, en el cual explora diversos estilos, pero sin abandonar su sello particular este ánimo R&B que lo ha encumbrado como uno de los grandes exponentes del continente.

“Este material lo grabamos casi completo en Los Ángeles, a partir de algunas composiciones que tenía guardadas y unas que hice recientemente. Es la primera vez que saco tantas composiciones juntas, cosa que me emociona mucho, porque me dio la oportunidad de explorar otros sonidos, alejarme un poco de lo que la gente podría esperar de mí. Estoy muy contento por haber tenido total libertad creativa, pues me di chance de romper varias barreras”, comentó Jesse Baez.

En los temas que incluye el disco, busca generar distintos ambientes, con tal de que tanto sus fans habituales, como los recién llegados, tengan oportunidad de disfrutar sus canciones en cualquier momento.

Jesse Baez con “Amor En Español” busca que sea uno de los lanzamientos más exitosos de este año 2022. Contiene las canciones: 1.- Honey, 2.- Monte Carlo, 3.- No Jaló, 4.- Zacapa Sponsor Me, 5.- Cosas de Artes, 6.- Tú, 7.-Típico, 8.- Limo, 9.- Triple H, 10.- Podemos Intentar y 11.- Maldito Río.

Por lo pronto, se presentará el sábado 27 de agosto en la Sala Forum en Puebla, concierto en el que tendrá como invitado a Yoshi Guest.