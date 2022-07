Mario Delgado, Nacho Mier y Claudia Rivera VS Miguel Barbosa y Alejandro Armenta Mier

Debate

Por Roberto Desachy Severino

¿Qué representa el sedicente presidente nacional de Morena, Mario Delgado, en Puebla?

Absolutamente NADA y él lo sabe, es un 0 a la izquierda. Pero no puede decirse lo mismo del gobierno federal, en especial de la secretaría de Bienestar, cuya delegación está apostada a que los llamados siervos de la nación utilicen los programas sociales en la elección interna de Morena a favor del grupo que encabeza el diputado federal, Moisés Ignacio Mier Velasco, con la exalcaldesa Claudia Rivera Vivanco.

Porque la corriente morenista contraria al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta sabe que su ÚNICA posibilidad de ser competitiva en la elección interna del próximo sábado se la dan el propio Mario Delgado, que se la ha pasado con trabas y triquiñuelas para torcer el proceso a favor de la dupla Mier-Rivera.

ERIC COTONETO VS JULIO HUERTA

No es que el dirigente nacional de Morena sea la gran cosa, sino que tiene las llaves y CANDADOS del proceso intestino y, además, entre las instancias federales están los mencionados “siervos de la nación”, que –como el propio gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta lo denunció el martes pasado- intentan usar con fines electoreros los recursos de la secretaría de Bienestar: Video desde Puebla: La vida interna de Morena está afectada, admitió Miguel Barbosa

Así que, en la elección de este sábado para consejeros al Congreso Nacional de la 4T, la dupla Nacho Mier –Claudia Rivera le apuesta a la estructura federal del señalado Mario Delgado y la dependencia que encabeza Ariadna Montiel, quien –hay que decirlo- no podido ¿ni querido? frenar los abusos y excesos de su delegación en el estado:Tangas, botellas y llantas…la loca vida de algunos delegados de Bienestar en Puebla

Otro de los elementos con que el diputado federal espera ser competitivo es Eric Cotoñeto, quien fuera una persona muy cercana al gobernador Luis Miguel Barbosa, quien –incluso- lo hizo dirigente estatal y legislador local del PRD, aunque, pese a ello, Cotoñeto habría alineado sus intereses a los de Mier Velazco.

Se comenta que al interior del equipo político del gobernador el lugar de Cotoñeto habría sido ocupado por Julio Huerta, un personaje poco conocido, pero que –al parecer- ha mostrado una capacidad notable para convencer a los grupos y simpatizantes morenistas de respaldar las fórmulas y candidaturas barbosistas.

BARBOSA Y ARMENTA, ¿INESPERADOS COMPAÑEROS DE BATALLA?

Luego de la sangrienta batalla interna en 2019 entre ambos por la candidatura del partido a la gubernatura, quedó claro que Luis Miguel Barbosa Huerta y Alejandro Armenta NO son del mismo grupo político, aunque después de dicha coyuntura el senador ha señalado una y otra vez que no pelearía con el mandatario estatal: Por ningún motivo voy a pelear con el gobernador Barbosa: Alejandro Armenta

Incluso, las reuniones políticas entre ambos se han realizado con cierta regularidad y, cada vez que puede, Armenta Mier proclama su respeto a la persona e investidura de Barbosa Huerta, quien – en reciprocidad- lo convoca a algunos eventos de trascendencia: Se reúnen el gobernador Barbosa y Alejandro Armenta.

Así que no, no son amigos, cómplices ni cercanos, pero –al parecer- tampoco adversarios ni némesis, ya que mientras el gobernador no ha convocado a Nacho Mier Velazco a ningún evento oficial o social, el senador sí puede contar con la tranquilidad de que –más allá de algunos coscorrones recibidos- él podría ser reconocido por el mandatario estatal como un interlocutor y, quizás, opción válida.

En este contexto, gente cercana a Armenta Mier aseguró que en la contienda interna morenista del sábado su equipo respaldaría al del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, lo que implica no solamente abstenerse de participar con candidatos propios, sino, incluso, apoyar a los identificados con el mandatario estatal.