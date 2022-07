Oficializan candidatura de Jair Bolsonaro a la reelección

PRNewswire

El Partido Liberal oficializó este domingo (24) la candidatura del presidente Jair Bolsonaro para la reelección en los comicios de octubre. También formalizó la adhesión del general Braga Netto como candidato a la vicepresidencia en la lista que disputará el sillón del Palacio Presidencial este año. La votación fue unánime.

Durante la convención del partido en el estadio Maracanãzinho de Río de Janeiro, Bolsonaro recordó las dificultades registradas en tres años y medio de gobierno. “Tuvimos que enfrentarnos a una pandemia, a una guerra que aún no ha terminado, a una sequía como no se había visto en mucho tiempo. Buscamos medidas para aliviar el sufrimiento de nuestro pueblo. Hay quien dice que no me he ocupado de los más pobres. En 2020, cuando dijeron que todo el mundo se quedara en casa, yo dije que debíamos luchar contra el virus, pero sin destruir nuestra economía. Los informales se vieron obligados a quedarse en casa, solo para morir de hambre”.

“Cada día, cuando me levanto, tengo una rutina. Doblo las rodillas y rezo un Padre Nuestro. Pido que el pueblo brasileño nunca experimente los dolores del comunismo. Pido fuerza para resistir y valor para decidir. A veces intento entender cómo he llegado hasta aquí. En este país, cuando creemos, nuestros sueños se hacen realidad”, dijo Bolsonaro.

Entre los invitados presentes, además de varios dirigentes y precandidatos a diversos cargos, estaban el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, y el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira. En la ocasión, solo hablaron Bolsonaro y la primera dama Michelle Bolsonaro.

Perfil

Jair Messias Bolsonaro es un militar retirado, capitán del ejército. Es el 38.º presidente de Brasil a partir del 1 de enero de 2019. Fue diputado federal por Río de Janeiro entre 1991 y 2018. Nació en 1955 en el municipio de Glicério, en el interior del estado de São Paulo, pero vivió en varias ciudades de São Paulo. Se graduó en la Academia Militar das Agulhas Negras en 1977. Más tarde, sirvió en la artillería de campaña del ejército y en el grupo de paracaidistas. Es padre de cinco hijos.

Walter Souza Braga Netto nació en Belo Horizonte en 1957. Militar de reserva, alcanzó el grado de general del ejército. Entre febrero de 2018 y enero de 2019, dirigió la intervención federal en Río de Janeiro. Fue comandante Militar del Este hasta febrero de 2019, cuando asumió la jefatura del Estado Mayor del Ejército. En febrero de 2020, asumió el cargo de ministro jefe de la Casa Civil. En marzo de 2021, fue nombrado Ministro de Defensa.