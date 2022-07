Alex Lora y El Tri reabrieron con un concierto histórico la Concha Acústica en Guadalajara

El célebre rocanrolero y su domadora Chela Lora donaron una guitarra en apoyo a los niños con cáncer.

Por Mino D’Blanc

Dentro del marco de actividades por la reapertura de la icónica Concha Acústica del Parque de Agua Azul en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el viernes 8 de julio se realizó un acto oficial en la que estuvo presente el licenciado Jesús Pablo Lemus Navarro, quien es el presidente municipal de dicha entidad, así como otras autoridades de los municipios de Guadalajara y Zapopan.

En dicho acto estuvieron como invitados el maestro Alex Lora, quien es la figura más emblemática que ha dado el rocanrol mexicano a la historia del arte y la cultura en el mundo y su esposa Chela Lora, quienes firmaron una guitarra que será subastada a beneficio de los niños con cáncer.

Cabe mencionar que en el Parque Agua Azul se encuentra la estatua de Alex Lora que fue realizada por el escultor Rubén Hernández y fue develada hace 25 años. Dicha estatua fue elaborada con llaves y material de cobre que los fans del maestro Lora y El Tri aportaron en un concierto que se realizó en la misma Concha Acústica, gracias a la convocatoria que hizo en ese entonces el licenciado César Cossio, uno de los grandes salvaguardores y promotores musicales en la historia de Guadalajara, además de que es uno de los DJs más importantes no solo de la región, sino del país.

Al otro día, sábado 9 de julio, la Concha Acústica se reabrió oficialmente y qué mejor forma que con un concierto de Alex Lora y El Tri.

Los artistas que se presentaron esa noche antes de El Tri, fueron Divas, La Vida Mía, UMO y César Cossio DJ.

En punto de las 21:00 horas las más de 12,000 personas reunidas, no importándoles las inclemencias de la lluvia, esbozaron un grito de alegría al escuchar los primeros acordes de “La Raza Más Chida” con la que entró al escenario Alex Lora. Al terminar esta, con la Bandera en mano interpretó el Himno Nacional Mexicano, invitando a todos los asistentes a cantarlo con él.

Y continuaron todos los éxitos que no pueden faltar en una verdadera comunión de la legendaria banda con su público. Y las sorpresas también llegaron cuando Alex Lora y El Tri se hicieron acompañar por el Mariachi Internacional Jalisciense un popurrí de música mexicana. También el joven cantautor Santiago Yeomans interpretó “Nunca digas que no”.

Alex Lora invitó al escenario a su inseparable “domadora” como siempre le dice de cariño a su esposa Chela con quien interpretó entre otras “Triste canción de amor”. Cabe resaltar que en ese momento se soltó una lluvia torrencial, pero al fiel público no le pareció importarles y haciendo slam, bailando, brincando y coreando al unísono la canción, creando un verdadero coro monumental y haciendo un momento único no solo en la historia de El Tri, sino de la Concha Acústica. Y no solo los que estaban en la plancha de dicho foro, sino también los cientos de personas que disfrutaron el concierto a través de las pantallas que fueron instaladas alrededor del parque, haciendo un ritual de hermandad sellado por El Tri, el público, la lluvia y la luna.

Por la tormenta tan fuerte, las autoridades del municipio indicaron que debía ser terminado el concierto y sin embargo, Alex Lora y El Tri interpretaron tres canciones más, de las cuales en una participó el famoso Vampiro Canadiense.

Alex Lora y Chela Lora aprovecharon su visita en la perla de occidente, como es conocido Guadalajara, para presentar la cerveza “La Chela de Lora”, la cual ya se distribuye en dicha ciudad.

El alcalde de Guadalajara aseguró: “me siento muy contento porque se ve que la gente quería regresar a estos espacios, que quería volver a tener estos toquines en Guadalajara. Hoy es un concierto de la añoranza, histórico sin duda alguna, que Alex regrese después de tantos años, aquí a la Concha Acústica, pues que le dio en todo su esplendor”.

El Tri comenzará en breve una gira más en Estados Unidos y en el mes de agosto llevará su “Qué Chingón Tour” a Perú y a Argentina.