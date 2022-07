Mundial Beisbol 5 ya tiene sede en la CDMX

El Zócalo de la Ciudad de México volverá a tener beisbol sobre su superficie, ya que la Confederación Mundial de Sofbol y Beisbol (WBSC, por sus siglas en inglés), confirmó que el Mundial de Beisbol 5 se realizará en la capital mexicana del 7 al 13 de noviembre.

Stunning location! Baseball5 World Cup 2022 announced to take place at the Zócalo in central Mexico City from 7-13 November🇲🇽! #WBSCCongress #Baseball5 #PlayEveryWhere #Zócalo pic.twitter.com/WxrR2JjWOh

La Confederación llevó a cabo un congreso en China Taipei, en donde este lunes se confirmó la sede de la primera edición Baseball 5 World Cup.

Para este torneo ya se tienen cinco países clasificados:

Esta disciplina nació por iniciativa de la WBSC, buscando ofrecer una versión diferente del béisbol, en la que se se siguen las reglas del beisbol, donde se enfrentan dos equipos con cinco jugadores en un campo más pequeño, jugando con una pelota de goma que es golpeada por el bateador directamente (no hay pitcher). Se juega a cinco entradas y tiene un promedio de duración de 15 a 20 minutos. Séptima Entrada

Five of 12 Teams have qualified for the inaugural WBSC Baseball5 World Cup later this year in Mexico #PlayEverywhere pic.twitter.com/SyG0vynGvW

