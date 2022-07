“Corazón en venta” es el nuevo sencillo del cantante italiano GiAga

Por Mino D’Blanc

“Corazón en venta” es el nuevo sencillo de GiAga, mismo que ya se encuentra en las plataformas digitales y su videoclip oficial en YouTube.

El cantante italiano considera que esta canción en género pop urbano es uno de sus mejores trabajos y espera que sea un verdadero éxito en este verano.

Para él, este tema lo representa en cada detalle: “me gusta mucho la mujer y siempre seré galán con ella porque mi papá me enseñó a ser un caballero y mi mamá a valorar a las mujeres. En la isla donde he crecido las primeras cosas que aprendes en la calle son el respeto y ser galán con la familia y las nenas, por eso en la música trato de meterle siempre mucha parte de mi caballería y de mi ser pasional también; porqué no. Soy un chico que le gusta detener las emociones y quiero siempre mostrarme por como soy”.

El video fue dirigido por Graziano Piazza. Fue grabado en la isla de Sicilia, Italia, lugar natal de GiAga y donde creció. Decidieron realizarlo ahí por las playas y paisajes maravillosos del lugar.

El artista comentó: “Ojalá todo Latinoamérica pueda bailar y disfrutar de este tema. Le puse toda el alma en el sonido y también en la grabación del video, ya que entre todas las personas presentes también hay muchos de mis familiares y de mis viejos amigos que me apoyan en este proyecto”.

El video se puede disfrutar en el link: https://youtu.be/oJL8JeKREaM

GiAga declaró tener listo un EP producido por él mismo con Dayniel Castillo, mismo que contiene 7 canciones. Lo tiene en su guardado en su archivo y listo para lanzarlo en toda Latinoamérica y en el que incluye “Corazón en venta”.

Para seguirlo en todas sus redes sociales aparece como @SOYGIAGA