Miguel Barbosa, único gobernador del país que atiende directamente a la gente: Beneficiaria del martes ciudadano

-La señora Gloria Guillón acudió a la jornada ciudadana de Casa Aguayo para resolver un problema con su acta de nacimiento

-Otro de los beneficiarios de este programa visitó al mandatario estatal para agradecerle el apoyo que le brindó hace dos años, el cual hizo que no cerrara su empresa

RDS/Staff

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Tras dos años de intentar fallidamente actualizar su acta de nacimiento en su estado natal, Sonora, este día la señora Gloria Guillón Flores acudió al “Martes Ciudadano” del gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien resolvió le ayudará con este trámite mediante una reunión remota con las autoridades del Registro Civil de esa entidad.

De esta manera, la señora Guillón Flores, quien lleva más de 50 años viviendo en Puebla, no tendrá la necesidad de gastar recursos económicos para acudir a Sonora y corregir la Clave Única de Registro de Población (CURP) que aparece en su acta de nacimiento.

Doña Gloria, quien padece artritis en su pierna izquierda, agradeció el apoyo del gobernador para realizar dicho ajuste, tras resaltar que ninguna autoridad en el país de la jerarquía de Barbosa Huerta atiende a los ciudadanos como en Puebla.

“Alguien me dijo: ‘ve a las mañaneras del gobernador Barbosa, te va a escuchar y apoyar, alguna solución te va a dar, cuál, no sabíamos’, ningún gobernador lo hace, es el único, pero nadie de esa jerarquía sale a atenderte jamás, no existes para ellos, solo acá en Puebla”, expuso.

Consideró que las autoridades de los otros estados deben de replicar esta iniciativa de jornadas ciudadanas en sus entidades.

TRANSPARENCIA, CARACTERÍSTICA DE LAS JORNADAS CIUDADANAS

Otra de las personas que acudió este día a Casa Aguayo, fue el señor Pioquinto Domínguez, quien exclusivamente participó en esta jornada de atención para agradecer el apoyo que desde hace dos años le brindó el gobernador, a través de programas gubernamentales, para que no cerrara su empresa, la cual es el sostén de 100 familias.

En ese sentido, el empresario desde hace 22 años, invitó a las y los poblanos con algún problema a acercarse y plantearle sus necesidades de manera directa al mandatario estatal, tras señalar que la transparencia es lo que caracteriza a los “Martes Ciudadanos”.

“ACÉRQUENSE, EL GOBERNADOR LOS ATIENDE”, INVITA SEÑORA MARÍA LETICIA A “MARTES CIUDADANO”

En tanto, la señora María Leticia Contreras Jácome, oriunda de la capital, también fue atendida directamente por el gobernador Barbosa Huerta, a quien le solicitó su apoyo debido a que es discapacitada.

“Acérquense, el gobernador los atiende, para mí fue un placer estar en este programa”, invitó la señora de 58 años.