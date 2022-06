Rogelio López Angulo: Simulación, indiferencia y hasta complicidad ante las desapariciones

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Todo un “estadista” resultó el presidente municipal de Huauchinango, Rogelio López Angulo, que de un simple plumazo “resolvió” el grave problema de las desapariciones en su municipio: Quitó del zócalo y mobiliario urbano las fotos de víctimas que habían colocado familiares y ONGS interesadas en el tema.

Ante la nula intervención del ayuntamiento de Huauchinango en la preocupante situación de que se acumula la cantidad de personas no localizadas en la sierra Norte, familiares, amigos y organizaciones comenzaron a colocar fotos con las alertas amber de muchas víctimas en el centro de la ciudad, postes y otras partes, para que la gente trate de reconocerles y facilite información que permita ubicarles.

Hasta que López Angulo, con esa estatura de “estadista y calidad humana”, que le caracterizan, resolvió el problema de un plumazo al ordenar quitar todas las fotos de los desaparecidos, como si con ello resolviera algo: Más de 10 mil desaparecidos en Puebla: Registro nacional

MIENTRAS EL AYUNTAMIENTO TRATA DE OCULTAR EL PROBLEMA, LAS DESAPARICIONES SE ACUMULAN

Es claro que López Angulo sigue empoderado como alcalde de su pueblo y que no quiere enterarse que en Huauchinango, Puebla y todo el país existe un grave conflicto social por la gente no localizada. Que alguien le informe al presidentito que en lo que va de su desgobierno van 15 personas desaparecidas en su municipio:“Debe haber reconciliación ante tanta violencia, inseguridad, desaparecidos, ejecutados y feminicidios”: Arzobispo de Puebla

De acuerdo a las cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado, entre octubre del 2021 y abril del 2022, ya con el actual edil al frente del hermoso, pero sufrido municipio de Huauchinango, suman 15 casos de desapariciones. De hecho, entre enero y abril de este año se acumularon 10 situaciones de este tipo.

Indefendible, terrible que el edil de Huauchinango –como la mayoría de los alcaldes- no solamente no mueva un dedo para atender esta gravísima situación social de que cada vez haya más gente no localizada, sino que, también, haya asumido la postura de bloquear a los familiares y ONGS que buscan a sus allegados.

Vale la pena que ciudadanos y asociaciones de amigos de desaparecidos analicen si es posible meter alguna demanda civil o denuncia penal contra López Angulo por obstaculizar la búsqueda de personas, porque es inaudito que un nivel de gobierno, en este caso el ayuntamiento de Huauchinango, se ponga a bloquearles: Video desde Puebla: “Nada qué festejar el 10 de mayo”, acusa la ONG Voz de los Desaparecidos

LORENZO RIVERA PONE EN EL MAPA A CHIGNAHUAPAN…PERO DE MANERA POSITIVA

Nadie puede culpar al expresidente municipal de Chignahuapan, Javier Tirado Saavedra, de no haber puesto su ciudad ante la vista del mundo, aunque lo hizo de la peor manera, con corrupción, violencia, delincuencia inseguridad y múltiples abusos de su ayuntamiento: Durante administración de Javier Tirado, existió presunto daño patrimonial a Chignahuapan por más de 195 millones de pesos

En enorme contraste, su sucesor, Lorenzo Rivera Nava, le dio la vuelta al municipio, reactivó la economía, reforzó la seguridad, retomó el turismo y las actividades forestales como prioritarias y hasta se da el lujo de llevar a Chignahuapan eventos de nivel internacional, como el Spartan Race, que se efectuará el próximo fin de semana:Spartan Race ubica a Chignahuapan como uno de los destinos favoritos de la Sierra Norte

Será la primera ocasión en que una ciudad de México se convierta en sede del evento que reunirá a corredores de Estados Unidos, Canadá, Holanda, Eslovenia, Brasil, Argentina, etc, porque en el Spartan Race participarán más de 3 mil atletas, además de más de 40 mil visitantes que dejarán una derrama económica superior a los 65 millones de pesos: Secretaría de Turismo y Ayuntamiento de Chignahuapan presentan edición internacional de Spartan Race

Aparte de Spartan Race, Rivera Nava ha reactivado Chignahuapan con otros eventos, como el festival de las luciérnagas, los tianguis turísticos nacional e internacional, el equinoccio 2022 y la exitosa participación de las esferas del municipio en un nacimiento colocado en el Vaticano a finales del 2021: Artesanos de Chignahuapan instalarán nacimiento navideño en la Ciudad del Vaticano