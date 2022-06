Impartirán talleres para niñas y niños en el parque del ajedrez del CCU de la BUAP

Arlette Hernández

Con la finalidad de ayudar a las niñas y los niños a desarrollar habilidades y destrezas mejorando su concentración, pensamiento y agilidad mental, el Parque del Ajedrez del Complejo Cultural Universitario de la BUAP (CCU) invita a sus Talleres culturales infantiles, que se llevarán a cabo del 9 de junio al 9 de agosto de 2022 y contarán con ocho actividades diferentes.

El responsable del Parque del Ajedrez, Miguel Ángel Barroso, mencionó que se impartirán nueve talleres: pintura al óleo, dibujo a lápiz, formación teatral, circo, modelado en plastilina, magia, ballet y ajedrez.

Estos talleres se dividen en dos: los talleres culturales, en los cuales se encuentran las actividades gráficas, como el dibujo a lápiz, la pintura al óleo y la escultura en plastilina, las cuales contribuyen al desarrollo de tres áreas fundamentales para el desarrollo temprano del niño: la motora, la cognitiva y la emocional. Y, las actividades que desarrollan capacidades psicomotrices y ubicaciones, que son teatro para niños y adolescentes, circo infantil y adolescente, magia, ballet y ajedrez.

“Las actividades ayudan a enseñarle al niño que no hay bien ni mal, quitamos todos los juicios de valor, porque normalmente tenemos miedo a hacer las cosas mal; aquí no, al contrario, jugamos con equivocarnos y el niño aprende a disfrutar el error, el fracaso, porque aprende no desde el lado de que te equivocaste, sino desde el lado aprendimos y cómo construimos con esto que aprendimos”, dijo Miguel Ángel Barroso.

Los talleres están dirigidos para todos los niños, sin importar que tengan alguna capacidad diferente, siempre y cuando puedan disfrutar lo mismo, destacando que lo importante es que cuando salga de los talleres, continúe disfrutando y jugando con lo que aprendió.

Por último, el responsable del Parque del Ajedrez señaló que los encargados de impartir los talleres son gente especializada, con una alta experiencia en cada una de las actividades.

“Hemos tratado de buscar primero el perfil de la materia que vamos a dar; segundo, para nosotros es vital el perfil educativo y docente hacia las infancias, porque no es lo mismo tener el conocimiento que poderlo transmitir y menos transmitirlo a las infancias. Entonces hemos buscado que todos nuestros maestros tengan mucha experiencia en trabajo con las infancias y sobre todo eso, que lo hagan jugando para que el niño se apasione y lo quiera seguir desarrollando el resto de su vida”.

Las inscripciones a los talleres estarán abiertas hasta el miércoles 8 de junio, a través del correo parque.ajedrez@correo.buap.mx o al teléfono 222 229 55 00 Ext. 2620 y la convocatoria se puede consultar en: www.complejocultural.buap.mx