Desde Huauchinango: Obra inconclusa del expresidente Gustavo Vargas genera daños en vivienda

Abelardo Domínguez

Malas noticias para familia de Santa Catarina.

La colita del huracán ”Agatha” deja ver la ineptitud del ex presidente municipal de Huauchinango Gustavo Vargas Cabrera, por la falta de conclusión de su obra en la colonia Santa Catarina genera una laguna en la calle.

Empezó a llover y dejó ver la mala obra del ex alcalde y lo peor es que el gobierno actual de Rogelio López Ángulo no puede hacer nada por resarcir el daño, porque la cuenta pública del ex presidente Gustavo Vargas no ha sido liberada.