Egresada UDLAP Directora Global de Customer Experience en empresa americana

Staff/RG

En Roambee, lidera al equipo responsable de la postventa del ciclo de vida del cliente.

“El rastreo de embarques es muy importante para una empresa porque genera ahorros y evita pérdidas”: Ana Hinojosa

Cholula, Puebla; a 24 de mayo de 2022.- Ana Elizabeth Hinojosa Brigham, egresada de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de las Américas Puebla, es actualmente Directora Global de Customber Experience de la empresa Roambee, compañía que tiene su sede en Silicon Valley, EE.UU., y que se dedica al rastreo de embarques ofreciendo una mejor visibilidad verificable de la cadena de suministro bajo demanda, para la entrega a tiempo, completa y en condiciones de envíos y activos en cualquier parte del mundo.

“En Roambee llevo 5 años, empecé como ejecutivo de ventas, después estuve encargada del programa de metas de la empresa, y ahora soy Directora Global de Customber Experience, es decir, soy responsable de toda la experiencia postventa de nuestros clientes”, comentó Ana Hinojosa quien además expresó que en esta compañía aprendió la cultura de Silicon Valley la cual básicamente dicta equivócate rápido y ajusta, vuelve a hacerlo, equivócate rápido y ajusta; “es una cultura de prueba y error en donde ya sabemos que todos nos vamos a equivocar y eso esta bien, pero hazlo rápido para que tengas oportunidad de ajustar y de gastar el menos tiempo y los menos recursos posibles”, explicó la egresada UDLAP.

Al hablar sobre su actual trabajo, Ana dio a conocer que es responsable de instaurar una relación estable y de confianza entre la empresa y el cliente, tratando de que esta interacción con ellos sea positiva y que ellos sientan que pueden acercarse a preguntar por una factura, dónde están sus dispositivos, cómo se recibieron, en qué condiciones se recibieron. “En general te puedo comentar que lo que hago en Roambee es establecer esa relación y esa confianza entre las partes, para asegurarnos de que las expectativas estén alineadas y tengamos las mayores posibilidades de éxito posible entre los dos”.

Sobre la importancia de que una empresa cuente con el rastreo de sus embarques, destacó que al embarcar los productos se pierde visibilidad de sus bienes; “por lo que una de las propuestas más interesantes de Roambee es que el mismo dueño de los bienes puede no sólo saber dónde está su mercancía sino también qué está pasando en la parte de atrás del tractocamión; por ejemplo, si la mercancía salió de algún parámetro de temperatura o de humedad, si se golpeó la mercancía, si se inclinó, si el transportistas tomó otra ruta, si se detuvo, si abrieron las puertas del contenedor; todo este tipo de indicadores que nos dan una radiografía de lo que está pasando en tiempo real. Entonces, la importancia de tener todo esto es que generan ahorros muy importantes porque evitas pérdidas, robos, pero sobre todo porque puedes evitar que un transportista esté por debajo de tus estándares de calidad”, afirmó.

De sus estudios en la UDLAP, la egresada mencionó que el estudiar Ciencias de la Comunicación en la Universidad de las Américas Puebla le ayudó a tener una visión holística de los negocios y del marketing: “Ciencias de la comunicación es una carrera que tiene un ángulo general porque te permite al final conocer de muchas cosas, conocer de medios de comunicación, de comunicación organizacional, cine, marketing, administración; y al final tú puedes escoger el camino que más te guste y especializarte. En ese sentido comunicación fue la carrera perfecta para mí porque yo soy más una generalista que una especialista”.

Finalmente se dirigió a los estudiantes UDLAP y les dejó un mensaje: “Tengan actitud ante todo lo que hacen, porque lo es todo. El estado mental es el que dicta si eres empresaria o no, cómo evalúas los riesgos de los proyectos, cómo tomas los problemas, cómo tratas a la gente; y todo eso me ha traído un conocimiento de cómo me aproximo, de cómo me veo y de cómo me autodefino para tener un desarrollo profesional exitoso”.

Si deseas conocer más de la entrevista realizada a Ana Hinojosa Brigham, egresada de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la UDLAP, visita: https://youtu.be/DbekjHufUcE.