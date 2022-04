Regreso al trabajo presencial, un nuevo reto para las empresas

Staff/Rossi

México se encuentra a la cabeza a nivel mundial en términos de estrés laboral, según la OIT y la OMS.

“Más allá de temas logísticos, como de gestión de espacios y rearticular las dinámicas y procesos, hay otros factores que impactan en el ambiente laboral y el estado de ánimo de los colaboradores”, afirma Leonel Hernández, CEO en México de Care Assistance.

La pandemia por Covid-19 ha puesto al centro de la atención pública la importancia del bienestar personal y la salud mental de la población mundial. De acuerdo con cifras del estudio Estrés laboral en México 2021, realizado conjuntamente por la Asociación de Internet MX y OCCMundial, el 63% de la fuerza laboral mexicana padece de estrés derivado por la emergencia sanitaria.

“Esto presenta un reto mayúsculo para las empresas; particularmente, ahora que se comienza a regresar al trabajo presencial. Más allá de temas logísticos, como de gestión de espacios y rearticular las dinámicas y procesos, hay otros factores que impactan en el ambiente laboral y el estado de ánimo de los colaboradores. Algo que se acentúa todavía más cuando de por sí las personas traen una carga psicoemocional fuerte”, apunta explica Leonel Hernández, CEO en México de Care Assistance, plataforma enfocada a apoyar compañías para generar planes y acciones para la salud y el bienestar de sus colaboradores.

De hecho, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), México se encuentra a la cabeza a nivel mundial en términos de estrés laboral, que tiene fuertes impactos en el bienestar de trabajadores y la productividad de las empresas, de modo que debe considerarse en el regreso al trabajo presencial.

Integración de equipos de trabajo

Además de los altos niveles de estrés en los que se encuentra la fuerza laboral actualmente, se suman problemas psicosociales de convivencia que deben atenderse desde los espacios de trabajo.

“No se puede olvidar que hay trabajadores que fueron contratados durante la pandemia y que no conocen a los demás integrantes de sus equipos de trabajo. Nunca se han visto en persona. No conocen los hábitos y dinámicas al interior del espacio laboral: ¿dónde se juntan a platicar en descansos?, ¿quiénes son amigos de quién?, ¿cómo son las relaciones interpersonales en la oficina? No son preguntas menores. Esos colaboradores tendrán que integrarse y los empleadores tendrán que encontrar catalizadores ideales para ello”, explica Sebastián Levin, Co founder de Care Assistance.

El reto no es menor. Cada empresa deberá generar planes y estrategias de acercamiento para que la integración y reconfiguración de equipos de trabajo en la presencialidad se dé de una manera tranquila y fluida.

¿Cómo trabajar en medio de duelos?

“A veces olvidamos que seguimos en una pandemia global. Por supuesto que hemos avanzado y poco a poco recuperamos aquella ‘vieja normalidad’ de 2019. Pero la realidad es que no somos los mismos. Hemos perdido amigos, familiares, gente cercana. No se puede dejar a un lado ese duelo, que puede recrudecer en lo colectivo. El regreso al trabajo presencial presenta un reto también en ese aspecto: ¿cómo continuar con la productividad y el rendimiento mientras seguimos en duelo?”, concluye Levin.

De acuerdo a cifras oficiales, en México ha habido un exceso de mortalidad superior a las 320,000 personas a lo largo de la pandemia. Con el regreso al trabajo presencial, las empresas deberán saber acompañar a sus colaboradores frente a las ausencias de sus amigos y familiares. Es un reto que debe enfrentarse con planes de cuidado y atención al bienestar de los trabajadores.