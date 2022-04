Prepa IMM invita a sus tryouts de Fútbol Americano

Staff/Rossi

· La convocatoria saldrá a partir del mes de mayo por lo que el coach invitó a los interesados a estar pendientes de las redes sociales.

San Andrés Cholula, Puebla.– Tras un periodo en el que debido a la pandemia se tuvieron que suspender gran parte de las actividades deportivas a nivel estudiantil, el equipo Juvenil de Futbol Americano de IMM-UMAD, a pesar de continuar activo, comenzó a incrementar la intensidad de sus entrenamientos, de cara al inicio de la temporada.

De esta forma, el representativo de los Tigres Blancos inició esta nueva etapa con el pie derecho, tras enfrentarse al equipo del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENHCH) y vencerlos por marcador contundente de 28-0.

El reto es grande para los jóvenes preparatorianos del Instituto Mexicano Madero, pero confían en que con su esfuerzo, preparación y la guía que reciben por parte del coach Jorge Armando Aguirre, podrán conseguir los objetivos planteados.

Con estos objetivos en la mira, también se tiene previsto reforzar la plantilla con nuevos integrantes que fortalezcan al equipo tanto en la ofensiva como en la defensiva, por lo que en el próximo mes de mayo se llevarán a cabo los campos de pruebas o tryouts para buscar a nuevo talento que quiera integrarse a las filas de los maderistas.

Los únicos requisitos son: ser estudiante activo de la Prepa IMM, tener de 15 a 17 años de edad y contar con todas las ganas y el ánimo para desarrollarse en este deporte que tiene ya una tradición de más de 20 años en el Sistema Educativo Madero.

Al respecto, el coach Jorge Armando Aguirre destacó que a través de estas pruebas, se busca medir las capacidades atléticas de los jóvenes, sin embargo señaló que aun cuando no cuenten con una trayectoria, todos son aptos para jugar, no importando el tamaño o el aspecto físico; pues será precisamente labor de los coaches, el desarrollar sus habilidades deportivas y colocarlos en la posición que mejor desempeñen.

Andrés, uno de los integrantes del equipo quien forma parte de los Tigres Blancos desde categoría infantil; comentó que más allá de la educación de calidad que ha recibido dentro del IMM, tener la oportunidad de desarrollarse en el deporte que le apasiona le ha permitido también fortalecer valores como disciplina, compromiso y compañerismo.

“Para mí pertenecer al equipo de Tigres Blancos de Americano es algo fundamental en mi vida, pues además de que me dan una beca, puedo practicar el deporte que me apasiona y al mismo tiempo estudiar en una de las mejores instituciones, lo que me permitirá llegar con muy buen nivel a la universidad. La parte de los valores también es muy importante porque nos motivan a ser responsables no solo en los entrenamientos, sino cumplir con tareas, proyectos, llevar un buen promedio y ser disciplinado”, expresó el joven.

Para finalizar, el coach Jorge Armando Aguirre señaló que a partir del mes de mayo se dará a conocer la convocatoria para los tryouts, por lo que invitó a los interesados a estar al pendiente de las redes sociales oficiales de UMAD e IMM, o bien escribir al WhatsApp 221 219 9585.