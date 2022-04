Fortalece Gobierno de Metepec a la Policía Municipal

El Valle

Metepec, Méx.- Desde el comienzo del gobierno de Metepec, encabezado por el presidente municipal Fernando Flores Fernández, se ha avanzado para regresar la tranquilidad y paz a la ciudadanía a través de seguridad pública, gracias a la labor que se hace de la mano con instituciones como la Secretaría de Seguridad, con lo que se avanza en la prevención y detención de los delitos en el territorio municipal.

Muestra de ello, es la entrega por parte del alcalde de 112 unidades patrullas de seguridad pública, de la cuales 92 son vehículos tipo pick up y sedán y 20 cuatrimotos y motos; así como la puesta en marcha del cuerpo de Policía de Proximidad, integrado por 164 elementos, de los cuales son seis mujeres, que estarán más cerca y en estrecha comunicación con la ciudadanía mediante la presencia permanente en cada uno de los cuadrantes en los que está dividida la demarcación para efectos de seguridad.

“Tenemos una tarea grande de regresarle a los metepequenses la tranquilidad, y para ello, poco a poco vamos equipando, ahí están los vehículos que ayudan a las labores de prevención, disuasión y acción, ya no serán vehículos para quedarse dormido, si se llega a ver algo así nos avisan para que no tengamos problemas”.

“La Policía de Proximidad será más cercana a nuestros vecinos, nos comprometemos a ayudarles a ir más allá del deber y el resguardo de la seguridad, hace poco más de 3 meses inició una nueva forma de percibir a nuestra policía y esto se logró cuando fuimos más allá del deber, ayudando a cruzar a la calle a nuestros adultos mayores, ayudando a los desperfectos de un auto, caminando las calles de las colonias y los barrios, presentándonos y saludando a los vecinos. Hoy estamos humanizando a nuestra policía”, dijo.

En el parque del fraccionamiento Casa Blanca, destacó que en Metepec se está respetando más que antes a los policías ya que son un orgullo para esta administración, por lo que resaltó a los elementos a acatar los protocolos y procedimientos como parte de una Policía que trabaja de la mano con la ciudadanía.

Asimismo, reiteró que en su presidente municipal tienen un aliado y aseguró que la bandera de esta nueva Policía de Proximidad es la honradez.

Por su parte, el Director de Seguridad Pública y Tránsito, Jesús Alberto Ramírez Manzur, señaló que desde el primer minuto de esta administración, el alcalde se ha comprometido con la seguridad del municipio y sus habitantes, poniendo toda su confianza en cada uno de los elementos que conforman esta dirección, por lo que pidió a sus compañeros refrendar el compromiso adquirido, primero con la ciudadanía quienes están brindando su voto de confianza, y segundo, con la institución para que sean responsables conducirse con honradez y profesionalismo el cual han venido demostrando.

Manifestó que como lo instruyó el alcalde, cada día se refuerzan los trabajos para brindar un mejor servicio, iniciando con un cambio de fondo que está generando un nuevo enfoque en materia de actuar de los policías con la firme intención de recuperar la confianza de los ciudadanos. “La instrucción de ser una policía mucho más cercana a la gente, ser una verdadera policía de proximidad que aunque se dice mucho de este término, pero en realidad la ciudadanía lo siente muy poco, pondremos todo nuestro esfuerzo en ello y tendremos que hacer el doble para recuperar la confianza que se ha perdido con estos años”, expresó.

Reconoció que con todas estas herramientas no tendrán pretexto para no dar su mayor esfuerzo y conducción con cercanía a la sociedad, con eficiencia y honradez, asegurando que no hay cabida para el abuso de autoridad, actos de corrupción, ni malos tratos con la sociedad.

En el acto, Flores Fernández también entregó 370 uniformes para igual número de elementos de Seguridad Pública, Tránsito, Vialidad, Inteligencia y del personal de la Unidad de Análisis Táctico Operativo (UATO).

Con la misma relevancia, se otorgaron reconocimientos y estímulos a 83 elementos de la corporación de policía por sobresaliente actuación, entre ellos, por la detención de personas asociadas con delitos de gravedad, asistencia a la ciudadanía, entre otros y se brindó apoyo a familiares de tres elementos que perdieran la vida por diversas circunstancias.

Lo anterior, forma parte de la estrategia integral de seguridad, que incluye, además, la operación de drones, capacitación permanente, evaluación constante en el Centro de Control de Confianza, rehabilitación de módulos de policía, estas últimos en proceso, por mencionar algunos, hechos que dan cumplimiento puntual a los compromisos de Fernando Flores con las y los metepequenses.

En este evento estuvieron presentes el Secretario de Seguridad del Gobierno del Estado de México, Rodrigo Martínez Celis; la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de la entidad, Laura González Hernández; el Delegado de la CANAPAT, Odilón López Nava; el Secretario del Ayuntamiento, Ernesto Nemer Monroy, así como autoridades auxiliares de las comunidades aledañas.