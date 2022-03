Sin fecha vacunas covid para menores de 5 a 11 años de edad en el país

María Huerta

El titular de la Secretaría de Salud, José Antonio Martínez García, señaló que los menores de 5 a 11 años de edad no sólo de Puebla, sino de gran parte del país, aún no serán vacunados contra el coronavirus, debido a que México no ha comprado biológicos para este sector de la población.

Abundó que el Plan Nacional Correcaminos aprobó la vacuna de Pfizer para la población de 12 a 14 años con comorbilidades y de 15 a 17 años en general, sin embargo; no se tiene respuesta para el grupo de 5 a 11 años.

“Hay que recordar que Pfizer es la única aprobada para este grupo por la Organización Mundial de la Salud pero tiene una dosis diferente a la que tenemos y todavía no se ha adquirido”, concluyó.