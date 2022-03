Analizamos la posibilidad de permitir el uso de drogas no destructivas: AMLO

FORBES MÉXICO

El presidente comentó que en el gobierno federal hay un equipo interdisciplinario que analiza permitir el uso de drogas con efectos leves.

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su gobierno analiza la posibilidad de que se permita el uso de las drogas no destructivas; sin embargo, dijo, aún no hay consenso.

“Hay un equipo interdisciplinario que está atendiendo todo lo relacionado con la posibilidad de permitir el uso de drogas no destructivas o con efectos leves como es el de la mariguana; sin embargo, no hemos alcanzado un acuerdo. No hay consenso al interior del gobierno, porque sigue habiendo muchos daños: uno es doloroso, es el fallecimiento de personas, sobre todo con las drogas sintéticas”, dijo el mandatario.

Luego de que el titular de la Secretaria de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, hiciera una presentación sobre el decomiso de mariguana y amapola, el mandatario comentó que está esperando los resultados de una encuesta sobre drogas, pues no se desea un aumento en el consumo de ellas.

“Por eso tratamos estos asuntos así abiertamente, porque si no todo se maneja en series de Netflix, donde se pintan mundo color de rosa, bandas de narcotraficantes, con actores guapos, residencias, carros de último modelo, alhajas, ropa de marca, poder de cómo someten a autoridades y ese mundo de las series, pero no se conoce esto otro que duele mucho: la destrucción a jóvenes y hablamos de miles de fallecimientos”, mencionó López Obrador.

En su conferencia de prensa mañanera desde Palacio Nacional, señaló que está abierto a buscar alternativas, pero dijo que siempre “pensando en el bienestar de la gente, en la vida”.

Al respecto, el titular el Ejecutivo mencionó que si bien hay proyectos para industrializar las drogas, él no quiere irse por ese camino.

“Vamos a seguir tratando el asunto. No hay una decisión tomada en cuanto a decir que no se va a permitir nada de eso (el consumo de las drogas)”, atajó López Obrador.