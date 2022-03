No se van a suprimir juntas auxiliares; se fortalecerán: Miguel Mantilla

María Arévalo

El presidente de la comisión de Gobernación, Miguel Ángel Mantilla Martínez, aseguró que la actual administración no busca suprimir algunas juntas juntas, sino que se van a fortalecer, luego de que lo propuso el diputado local del PAN, Eduardo Alcántara Montiel, quien planteó que algunas y no tienen razón de ser, como San Baltazar Campeche, Ignacio Romero Vargas, Ignacio Zaragoza, La Libertad y San Felipe Hueyotlipan.

“No se van a suprimir, eso de ninguna manera, me parece desafortunado que digan eso, el término me parece fuera de lugar, se van a fortalecer. He estado viendo a regidores, hemos tenido contacto con diputados, además hay una relación directa de quienes tienen que ver con este tema”, puntualizó.

El integrante de Cabildo agregó que existen 36 millones de pesos de presupuesto para que se distribuyan en las 17 juntas auxiliares.