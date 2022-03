Carlos Bonavides platica sobre su personaje don Luis, en “Como dice el dicho”

Participa en el episodio “Unos trabajan y otros los naipes barajan”, que sale este lunes 28 de marzo por “las estrellas”

Por Mino D’Blanc

El próximo lunes 28 de marzo se transmite en “Como dice el dicho” el capítulo “Unos trabajan y otros los naipes barajan”.

En dicho capítulo, el experimentado actor Carlos Bonavides da vida a don Luis.

Sinopsis: Matías, joven adolescente que tiene 18 años quiere su año sabático, pero su abuelo Luis, quien tiene 65 años y su mamá Jennifer de 36, le piden ponerse a trabajar si no quiere estudiar, ya que tiene que apoyar en los gastos de la casa. Una noche, en la bodega en donde trabaja Luis como velador, alguien entra sigilosamente, pero Luis por ciudar el lugar, es empujado por las escaleras ocasionándole que se rompiera una pierna. Él, incapacitado, le pide a su nieto sustituirlo en el trabajo y muy a su pesar, acepta. En la bodega no hay señal de Internet, así que busca una señal abierta y se dirige a la azotea a donde ve a través de la ventana de un departamento contiguo a la bodega a Karina, una joven de 19 años. Otra noche, Claudio quien tiene 20 años y es hijo del dueño de la bodega, llega con sus amigos al inmueble y a cambio de que no le diga Matías nada a su papá, le da dinero. Pero lo que no sabe Matías es que aparte de hacer fiesta, Claudio y sus amigos roban en el edificio de departamentos vecino. Pepe le regala a Matías dos cámaras de vigilancia para que las instale en la bodega. Otra noche en la azotea de la bodega, Matías descubre a Claudio y uno de sus amigos que están en el departamento de Karina tratando de abusar de ella. Es así que Matías llama a la policía y se brinca al departamento de Karina para defenderla, impidiendo que Claudio y su amigo abusen de ella. La policía, además de detener a Claudio y su amigo, arresta a Matías. Pero estos dos, salen libres gracias a un amparo. Con ayuda de don Tomás, Pedro, Nuria y Pepe, Jennifer logra conseguir pruebas para demostrar la inocencia de su hijo. Karina retira su denuncia contra Matías. Claudio y su amigo son detenidos gracias a la evidencia del video de una de las cámaras. Finalmente, días después Matías, maduro y dispuesto a ayudar económicamente a su familia, ha conseguido un trabajo de medio tiempo, para también poder estudiar una carrera, ya que aprendió que “Como dice el dicho”: “Unos trabajan, y otros los naipes barajan”.

MD’B: Un programa unitario de “Como dice el dicho” en el que participas.

CB: Estamos promoviendo “Como dice el dicho” que en un programa que interpreta la realidad de nuestra sociedad. Los puntos más álgidos de nuestra sociedad como son la disfunción familiar, el alcoholismo, la drogadicción y sobretodo ahora, representan en este programa a estos muchachos que les llaman “Ninis”, que ni estudian ni trabajan. Pero yo creo que todos somos responsables de esta situación porque la primera educación que recibe un individuo es en la casa. En la casa es donde podemos darle a comprender a nuestros hijos que la responsabilidad y el trabajo, el estudio son las armas para toda su vida. Este programa es concientizador, es un programa de prevención, es un programa que cumple con una función social y eso es muy importante porque cada capítulo que la producción presenta es un capítulo que está perfectamente analizado y enfocado al problema que se trate, entonces los escritores son gente muy profesional, la productora y toda la gente que trabaja en “Como dice el dicho” son gente muy profesional que han logrado una cosa muy simpática y particular que es quedar en el gusto del público y que eso es muy difícil, porque llegar es muy fácil a veces, pero mantenerse es muy difícil.

MD’B: Platícanos de este capítulo en el que participas.

CB: Este programa representa la problemática que tiene la familia en que solo una persona sostiene la casa y esa persona por angas o mangas en un asalto sufre un accidente y se invalida para seguir trabajando y entonces tiene que entrarle al toro el nieto, pero el nieto no está capacitado, que es el problema de los jóvenes en México, la falta de capacitación, la falta de oportunidades, la concientización de hacerlo saber que no solo es diversión en la vida, sino que hay necesidad de que tengan en cuenta de que se preparen, de que tengan los muchachos una preparación para un trabajo, para desarrollar una actividad y sobretodo de que hay que hacerlos que se responsabilicen. Entonces este muchacho es muy flojo y sin hacer nada, quiere hacer un año sabático. Entonces lo más importante de esta situación es que nos cuesta trabajo, pero al final tendrá un final feliz donde mientras unos trabajamos, otros bajajan las cartas.

MD’B: ¿Qué le aprendes a don Luis, este personaje que representas en este programa?

CB: Estoy capacitado para varias cosas. En mi juventud tuve un maestro que me alimentó, que me enseñó la intelectualidad, porque yo creo que un actor debe tener conocimientos generales y alguna vez sí di clases y todo. ¿Qué te puedo decir? En mi vida he pasado por muchas cosas como en “Como dice el dicho”. He estado en la lucha libre, empecé limpiando carros, de extra; mi vida ha sido muy variada. Por eso me da mucho gusto que me hayan invitado a este programa de “Como dice el dicho” en donde se interpreta una realidad educacional y una realidad que existe en la disfunción familiar, porque como te digo la primera educación que recibe un individuo es precisamente en el hogar, es donde podemos hacer conscientes a los jóvenes que son los que van a hacer realmente el verdadero cambio; si ellos se vuelven conscientes de la transformación que necesita el país a base de acabar con la delincuencia, a base de volver a una sociedad de jóvenes responsables, trabajadores, conscientes de que el trabajo es lo más importante para sus días y para el bienestar de su futuro, entonces vamos a lograr muchas cosas porque ellos son los que van a hacer el verdadero cambio, pero hay que darles oportunidad a los jóvenes, hay que orientarlos. Los padres de familia deben admirar a sus hijos, de educarlos, de concientizarlos, porque la disfunción familiar es gravísima, sobre todo para la educación del país que sufre tantas cosas. Entonces yo creo que todos los problemas tienen solución y estos programas de “Como dice el dicho” no solo hacen conscientes, sino que reflejan de una manera tan sencilla que la gente se siente identificada con la problemática y yo creo que por eso este programa es tan importante. Fíjate que hay muchos intelectuales o seudo intelectuales que todavía sin ver la televisión le llaman “la caja idiota” siendo que Televisa tiene una serie de programas de orientación política, social, económica, de todo tipo; entonces para mí este programa es patriótico, por qué, porque refleja la realidad de una manera sencilla y la gente como te digo, se identifica.

MD’B: Algo más que quieras decir.

CB: Invito a que todo el público vea este programa y vea siempre “Como dice el dicho”, porque está interpretado de una manera sencilla con tal profundidad al interpretar la problemática de la sociedad, que es un programa que se puede ver internacionalmente, que es un programa que debería tener todos los premios porque es un programa súper elaborado y para mí es un honor trabajar en él. Participar en este programa te da una gran popularidad, te da una gran vigencia. La ética profesional de un actor y de una actriz es el servicio al público, concientizar e interpretar la realidad y se logra ese servicio al público también trabajando en un programa que haga conciencia de la problemática y “Como dice el dicho” te da la oportunidad. Esta carrera es muy circunstancial; como decía Ortega y Gasset: “nosotros somos nosotros y las circunstancias”; no es lo mismo cuando eres un jovencito de 20 años que te dan oportunidad en las telenovelas e interpretas cuestiones románticas, que también se vale y que también es importante para distraer al público, pero también se necesitan hacer cosas de concientización y eso es muy importante para todos los compañeros. Si existe alguien que diga que tiene la calidad o la altura para no pertenecer a esto, pues yo con todo respeto le digo que está equivocado, que está equivocado en su análisis y en la situación de la ética. Así como existe un juramento hipocrático para los doctores, así debería de haber un juramento para los actores en el que se le pidiera al actor que siempre va a interpretar a la sociedad y siempre va a beneficiar con su trabajo la concientización, la educación, el poner la solución y comprometernos con los que nos hacen, que son el público y este programa tiene un rating fabuloso y este programa es digno de verse en cualquier parte del mundo.